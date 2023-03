Für die bekannte Auswanderin Marion Pfaff ("Krümel") hat die Sommersaison auf Mallorca mit der Eröffnung ihres Stadls am 24. März bereits begonnen, leider weniger erfolgreich als geplant. Noch vor dem großen offiziellen Opening am 30. April sind drei Mitarbeiter abgesprungen. Daher suchen Marion Pfaff und ihr Mann nun erneut BarkeeperInnen und Servicekräfte. Eigentlich hatten sie ihr aus sieben Mitarbeitern bestehendes Team bereits zusammen.

Von drei Mitarbeitern sitzen gelassen

"Der Oberhammer ist: Ein Mitarbeiter sollte am 20. März anreisen. Für ihn hatten wir extra noch einen Termin beim Ausländeramt besorgt, damit er die Steuernummer bekommt. Einen Tag vor der geplanten Ankunft hat er mich blockiert, ging plötzlich auch nicht mehr ans Telefon", so die Lokal-Betreiberin. Der Mitarbeiter sei nie angereist.

Daraufhin rief die 50-Jährige eine der anderen Servicekräfte an, die auch als Barkeeperin arbeiten konnte, und bat sie, schon früher, am Freitag (24.3.) anzureisen. "Kein Problem", soll ihr die Frau entgegnet haben. Sie kam sogar, habe auch in der Mitarbeiter-Wohnung in Santa Ponça übernachtet. Zur Arbeit sei sie aber nie erschienen. Stattdessen habe sie sich "mit einer Flasche Wodka volllaufen lassen, ist mittags noch am Ballermann gewesen", erzählt die gelernte Sozialversicherungsfachangestellte.

Am vergangenen Wochenende gab es dann die nächste Schreckensnachricht. Als sie eine dritte Barkeeperin bat, ihr die Buchungsbestätigung mit ihren Daten zu schicken, schickte sie Pfaff erst einen Screenshot von der Flugverbindung, mit dem sie aber nichts anfangen konnte. Dann hielt sie die Lokal-Betreiberin hin, versprach ihr, ihr die Daten später zu schicken. "Ab dem Zeitpunkt kam auch von ihr nichts mehr. Ich habe durch eine Stammkundin erfahren, dass sie herumerzählt hat, dass sie keine Lust hat, im Stadl anzufangen, und lieber in Deutschland bleiben möchte", so Pfaff verärgert.

Wer will im Stadl arbeiten?

Anderen potenziellen Mitarbeitern hatte sie im Vorfeld schon abgesagt. "Sie haben jetzt schon eine andere Stelle. Es ist echt das Allerletzte, was ich dieses Jahr erleben muss. Diese Art von Menschen nehmen einerseits anderen die Chance auf eine Arbeit weg, andererseits versauen sie dem Arbeitgeber existenzielle Möglichkeiten. Ohne Arbeitskräfte kann man am Markt schließlich nicht bestehen", so die Auswanderin. Wenn sie kein weiteres Personal mehr findet, müsse sie die Außentheke, die sie erst neu für den hinteren Bereich ihres Stadls hat bauen lassen, geschlossen lassen.

In den sozialen Netzwerken starteten die Pfaffs am Sonntag (26.3.) einen Aufruf:

Gesucht werden ab sofort und bis Ende September 2023 BarkeeperInnen und Servicekräfte. "Mitarbeiter werden bei uns übertariflich bezahlt. Sie arbeiten 40 Stunden pro Woche, machen vielleicht auch mal eine Überstunde", so Pfaff zur MZ. Eine Wohnung für sie mit Meerblick stellen die Pfaffs ebenso. In der eigens in Santa Ponça angemieteten Immobilie stehen drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine große Küche, ein großes Wohnzimmer sowie ein weiter Balkon bereit. Bewerbungen bitte an info@kruemels-stadl.com.

Neues Team, stressresistente Mitarbeiter

Vor allem stressresistent sollten die Mitarbeiter sein. "Viele denken, Mallorca ist mit viel Urlaub verbunden. Dabei ist die Saison bei uns hart. Die Arbeit eines jeden einzelnen muss wie ein Zahnrad ineinander übergehen." Viele der früheren Mitarbeiter hätten bis zum Saisonende im Après-Ski-Bereich in Sölden gearbeitet. "Das ist vom Stressfaktor ziemlich ähnlich wie bei uns in der Hochsaison", so Pfaff. Bewerber sollten darüber hinaus freundlich sein sowie mit betrunkenen Menschen umgehen können.

Der Stadl hat nach dem großen Opening täglich von 16 bis 4 Uhr morgens geöffnet.

Stadl aufgehübscht

In die neue Saison startet das Lokal der Pfaffs zudem mit einem "Facelift", erzählte sie der MZ vor Kurzem. Ein Großteil des zuletzt eingenommenen Geldes hätten die Auswanderer in die Renovierung ihres Stadls gesteckt. "Wenn es regnet oder abends kühler wird, können wir das Dach künftig automatisch öffnen und auch die Seitenfenster automatisch hochfahren. Das war eine teure Investition, aber für unsere Gäste wollen wir nur das Beste", so Marion Pfaff. Zudem gebe es eine neue Holzterrasse, die zum Sitzen einlädt.

Marion Pfaff alias Krümel betreibt das Partylokal seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen zwölfjährigen Sohn. Zur großen Eröffnung kommen in diesem Jahr unter anderem Kamera-Teams von ProSieben und RTL.