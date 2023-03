Mallorca-Residentin Iris Klein ist am Montag (28.3.) nach einem Wellness-Urlaub in der Schweiz mit unter anderem ihren beiden Töchtern, Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger, und einer dicken Lippe zurück auf die Insel geflogen. Die Ex von Peter Klein hat dort nicht nur entspannt, sondern sich auch die Lippen mit Hyaluronsäure aufspritzen lassen.

Neue Lippen statt neuer Haarschnitt

"Neuer Haarschnitt, neuer Lebensabschnitt", sagt man. Bei der Mallorca-Residentin gab es nach dem Rosenkrieg mit Peter Klein und den ständigen Sticheleien mit dessen vermeintlicher Geliebter, Yvonne Woelke, in dem sozialen Netzwerk Instagram nun eine optische Veränderung in einem anderen Bereich.

Anfangs war die Katzenberger-Mutter noch etwas unsicher, was den kleinen Beauty-Eingriff betrifft. Mittlerweile scheint ihr das Ergebnis aber zu gefallen: „Jetzt kann ich in Zukunft mal ne' dicke Lippe riskieren", erzählte sie ihren Followern dieser Tage scherzend in die Kamera. "Lippen gefallen mir...", schrieb sie zu einem anderen Selfie.

Zurück nach Mallorca

"Freue mich auf zu Hause", schrieb Klein zu einem Bild, das sie mit Daniela Katzenberger im Flugzeug zeigt. Eine Story weiter: Eine Luftaufnahme von Mallorca. Der Familien-Trip scheint den drei Social-Media-Aktiven viel Energie gegeben zu haben. Auch Iris Klein hat sich dabei noch einmal darauf besonnen, was wirklich für sie zählt im Leben: "die Familie und Freunde, die ich zur Familie zähle... Und Tiere."

Wen datet Iris Klein?

Während Iris Klein noch in Erinnerungen an ihre Auszeit im Luxushotel schwelgt, dürften ihre Follower auf Neuigkeiten zu ihrem Date warten. Vor ihrer Abreise gab es immer wieder Gerüchte um den Unbekannten. So wurde unter anderem vermutet, dass sie etwas mit dem als "German Jackman" bekannten Schauspieler Jan Schick was haben könnte. Auch der Promi-Golftrainer Olaf Moehle wurde als mögliches Date genannt. Bestätigt hat sich keines dieser Gerüchte.

Auch ihr Ex-Partner, Peter Klein, sprach kürzlich über sein Leben nach fast 20 Jahren mit der Residentin, Tinder und TV-Anfragen.

Hintergrund

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig. Während Iris Klein sich zuletzt in der Dating-Welt austobt, scheint Peter Klein mit seinem Single-Dasein aktuell gut klarzukommen.