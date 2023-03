Am Mittwoch (15.3.) verkündete Mallorca-Auswanderin Iris Klein ihren Followern, dass sie am Freitag (17.3.) ihr erstes Date habe – nach 20 Jahren Ehe mit Peter Klein. Sie sei ganz nervös, erklärte sie und fragte ihre Follower, was sie denn anziehen sollte. Die Schauspielerin Yvonne Woelke, der eine Affäre mit Peter Klein nachgesagt wird, hat sich nun – ohne direkt Bezug auf Iris Klein zu nehmen – in der Causa zu Wort gemeldet und die seit Wochen andauernden Sticheleien zwischen den beiden Frauen damit fortgeführt.

In einer Instagram-Story gab sie ihren Followern "Dating-Tipps". Ein "Sexy Dress" findet sich an oberster Stelle, womit die Frage von Iris Klein wohl beantwortet werden soll. Die weiteren Ratschläge lesen sich folgendermaßen: Sei du selbst

Handy vom Tisch

Nichts posten, auch keine Hand

0 veröffentlichen, ging nicht gut

Nicht vom Ex reden

Kleiner Tipp: Lass dich einladen Einen letzten Tipp gibt Woelke auch noch mit: "Ehrlich sein". Ein Gif einer chinesischen Winkekatze fügt hinzu: "Good luck". Das sagen die Töchter von Iris Klein zu dem Date Derweil hat sich auch die in Deutschland wohnende, jüngere Tochter von Iris Klein, Jenny Frankhauser, zur Befindlichkeit ihrer Mutter geäußert. "Ich habe das Gefühl, die wird jeden Tag schöner. Das ist so krass. Die ist 20 Jahre gejüngert. Sie sieht so gut aus, wie noch nie zuvor. Sie strahlt von innen wie von außen", erklärte die frischgebackene Mutter euphorisch. "Wer weiß, wozu der ganze Scheiß am Ende gut war", fügte sie in Bezug auf die öffentlich ausgetragene Trennung von Peter Klein hinzu. Iris Klein: Die Ober-Milf vom Dienst Auch Daniela Katzenberger äußerte sich zu ihrer Mutter: "Ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen: Meine Mutter datet wieder." Die Perspektiven seien aber alles andere als schlecht: "Sie hat jetzt jemanden kennengelernt, der sieht so richtig geil aus." Wobei sie einschränkt: "Bei Tinder sehen die immer alle geil aus und dann kommt Bratpfannen-Paul um die Ecke." Sie sei sehr gespannt. Am liebsten würde sie ihre Mutter beim Date per Facetime anrufen. Sie habe ihrer Mutter empfohlen, nach vorne zu schauen. "Sie ist ja die Ober-Milf vom Dienst. Wenn die keinen Mann findet, lache ich mich ja tot." Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien.