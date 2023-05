Ob die Auswanderer Caro und Andreas Robens, die eines ihrer Fitnessstudios aufgeben müssen, oder die Auswanderer, die innerhalb einer Folge auf die Insel und direkt wieder zurückgezogen sind: Die Schicksale beider Paare können sich Fans des Formats "Goodbye Deutschland" am Freitag (19.5.) um 20.15 Uhr in einer Wiederholungsfolge in Erinnerung rufen. Ausgestrahlt wurde die Folge, die den Titel "Alptraum Mallorca und eine schwere Geburt" trägt, erstmals am 11. Juli 2022.

Kurzes Gastspiel auf Mallorca

Darin zu sehen sind zum einen Claudia Sabitzer und Carsten Schnakenburg. Das Paar will auf der Insel ein neues Leben beginnen und im deutsch geprägten Touristenort Can Picafort ein Lokal eröffnen. Dafür geben die Auswanderer in Deutschland alles auf, nehmen von dort sogar ihr bisheriges Restaurant, das "Butcher's" in Offenbach, mit nach Mallorca. Doch wie bei vielen anderen, die vom Auswandern träumen: Einfach ist bei der Auswanderung des Paares so gut wie gar nichts. Nachdem alles verpackt und auf die Insel geschifft wurde, entpuppt sich das vermeintliche Traumrestaurant im Norden schnell als Alptraum-Lokal.

Probleme über Probleme

Der Vormieter hatte Schnakenburg versichert, dass das Lokal über alle nötigen Lizenzen verfüge, doch dem war am Ende nicht so. Wie bereits berichtet, eröffnete das "Butcher's" zwar Mitte April 2022 noch, doch dort stellte sich noch am selben Tag heraus, dass die Lüftungsanlage defekt war. Fast als Glück kann man es da bezeichnen, dass sowieso kaum Gäste gekommen waren. Später erfuhren die Gastronomen zudem, dass weitere harte Auflagen hinzukommen würden.

"Laut meinem Steuerbüro hätte ich einen Inspektor vom Rathaus beauftragen müssen, zudem den Boden erneuern und eine Behindertentoilette bauen müssen. Auch ein Fenster für die Küche zur besseren Luftzirkulation hätte ich einbauen müssen sowie rutschfesten Boden. Der Besuch des Inspektors kostet 5.000 Euro, wenn er die Abnahme macht, sind es noch einmal 5.000 Euro. Da habe ich gesagt 'bis hierhin und nicht weiter'", so Schnakenburg damals zur MZ. Noch in derselben Folge kündigten die Auswanderer per rein geschnittener Videobotschaft an den Sender an, Mallorca zu verlassen und wieder zurück nach Deutschland zu gehen.

Ende für eines der Fitnessstudios

Und dann sind da noch Caro und Andreas Robens, die schweren Herzens eines ihrer Fitnessstudios auflösen müssen. Bei dem Gym handelt es sich um das 24-Stunden-Fitnessstudio "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Trotz langer Suche hatte sich kein Abnehmer für das Studio inklusive Equipment gefunden. Daraufhin kündigten die Auswanderer den Mietvertrag und beschlossen, voll mit ihrem Studio in Arenal, dem Iron Gym durchzustarten. Beim Ausbauen und Umgestalten geraten die beiden Bodybuilder allerdings immer wieder aneinander. "Es hat die Corona-Zeit nicht überlebt", sagte Andreas Robens damals der MZ.

Schwangerschaft von Charlotte Weise

In der Folge geht es außerdem um die Influencerin Charlotte Weise. Sie lebt im spanischen Tarragona, eine Stunde von Barcelona entfernt. Weise trägt faire Mode, benutzt Naturkosmetik und klärt ihre Follower regelmäßig über die kleinen und großen Umweltsünden auf. In der Wiederholungsfolge erwartet die Influencerin mit Freund Felix ihr erstes Kind. Das wird das Leben der beiden ganz schön auf den Kopf stellen.