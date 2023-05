Bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx", die mit bürgerlichem Namen mittlerweile Jennifer Thiesen heißt, gibt es Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Achim Thiesen, eröffnet die Mutter eines Sohnes ein neues Geschäft in Artà.

"Wie sehr ich mich freue - am 3. Juni eröffne ich zusammen mit Leguano Cala Millor einen weiteren Laden auf Mallorca. Wir haben noch einiges zu tun bis dahin, doch ich bin schon jetzt richtig stolz!", schreibt die Boutique-Betreiberin auf ihrem Instagram-Account.

Auf die Frage, warum ihre Wahl auf den Standort Artà gefallen ist, antwortete die Auswanderin: "Artà ist sehr einheimisch, nicht so touristisch... andere Leute, andere Klamotten."

Der MZ hat Jennifer Thiesen auch verraten, dass sich das neue Ladenlokal oberhalb der Fußgängerzone neben der im Carrer d'Antoni Blanes Joan ansässigen Bar Total befindet, auf Höhe der Hausnummer 22. "Der Laden ist klein, aber fein", so Thiesen weiter. Knapp 50 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst er.

Beide Auswanderer seien sehr gespannt, wie das Geschäft in dem überschaubaren Ort anlaufe.

Hier können Sie die Auswanderin antreffen

Für alle Fans der Auswanderin, die sich nun fragen, wo sie diese künftig antreffen werden: Vormittags werden Achim und Jennifer Thiesen als einzige Mitarbeiter im Laden in Artà sein, nachmittags beziehungsweise abends in Cala Millor.

In dem deutsch geprägten Ort betreibt Jennifer Thiesen im Carrer Binicanella ihre gut laufende, erste Boutique auf Mallorca. Ehemann Achim Thiesen leitet das Geschäft Leguano nebenan, in dem es unter anderem Barfußschuhe gibt.

Was viele Zuschauer von "Goodbye Deutschland" nicht wissen: In Eckernförde betreiben Jennifer und Achim Thiesen mit dem "132 Grad Mode" schon seit längerem ein Geschäft zusammen, in dem es sowohl Jennys Klamotten gibt als auch die Schuhe, die ihr Mann in Cala Millor verkauft.

Seit 2010 auf Mallorca

Jenny Matthias war mit nur 23 Jahren 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Am 8. April hat sie an der Ostküste die große Wiedereröffnung nach der Winterpause gefeiert. Wie Thiesen zur Mode kam, kann man hier nachlesen.

Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor und ist seit 2017 auf der Insel.

Im August 2022 heiratete sie Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die am 17.2. auf Vox zu sehen war. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Das Paar lebt gemeinsam mit Leon in Artà.