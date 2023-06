Im Dezember 2022 hatte Auswanderin Caro Robens bereits angekündigt, dass sie und ihr Andreas es nicht ausschließen, ein drittes Mal zu heiraten. 2010 hatte das Paar zum ersten Mal geheiratet, 2020 das Eheversprechen dann anlässlich des zehnten Hochzeitstages bei einer weiteren großen Sause erneuert. Nun haben die Auswanderer ihren USA-Trip mit einer dritten Hochzeit beendet – in, wie könnte es anders sein, Las Vegas.

"Es war wirklich wunderschön und mit tollen Freunden. Nicht etwas kitschig. Waren selber etwas voreingenommen. Aber können es jedem nur empfehlen. Und nun geht es wieder nach Hause", schrieben die Auswanderer am Sonntag (11.6.) auf ihrem Instagram-Profil.

Zurück auf Mallorca

Auch ein Elvis-Imitator war bei der Hochzeit der Robens mit dabei. "Wir sind seit knapp einer Stunde wieder auf der Insel und nach 13 Stunden Flug noch ein bisschen müde. Der Jetlag wird uns jetzt schön einholen", meldete sich Caro Robens am Montagvormittag (12.6.) bei der MZ. Erster Stopp für die beiden Auswanderer nach der Ankunft am Flughafen sei ihr Iron Gym. Dort wollen sie schauen, ob alles in Ordnung ist. Und dann heißt es erst einmal: wieder ankommen und ausruhen.

Seit mittlerweile dreizehn Jahren gehen die beiden Bodybuilder gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die Auswanderer 2010 in der Diskothek Oberbayern an der Playa. "Andreas hat dort an der Tür beziehungsweise Kasse gearbeitet, ich als Kellnerin", erzählte Caro Robens einst der MZ. Mitte Mai seien beiden dann mit den Kollegen frühstücken gegangen und hätten sofort gemerkt, dass sie sich gut verstehen. "Wir haben uns dann für den nächsten Tag am Strand verabredet. Noch am selben Tag ist Andreas bei mir eingezogen", erinnerte sich Caro Robens. Von diesem Tag an habe das Paar zusammen gewohnt und sei unzertrennlich gewesen.

Nur zwei Monate später hat Andreas dann um die Hand seiner Caro angehalten, im Dezember 2010 heirateten die beiden schließlich. 2020 feierten sie dann, um anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums ihr Eheversprechen zu erneuern, eine zweite Hochzeit. Organisiert hatte die Freundin der Auswanderer und "Goodbye Deutschland"-Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. Derzeit konzentrieren sich die beiden auf das Fitnessstudio Iron Gym. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee: Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist in der Planung. Während ihres USA-Trips wurde für die Robens ein weiterer Traum wahr: Endlich konnten sie ganz persönlich am Muscle Beach in Los Angeles vorbeischauen, nach dessen Vorbild sie ein ähnliches Projekt auf Mallorca starten wollen.