Dass es in den vergangenen Wochen auf den Profilen der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sascha Winkels und Deniz Gülpen in den sozialen Netzwerken erstaunlich ruhig war, hat mehrere Gründe:

Lokal abgegeben

Im November 2023 hat das Paar sein Lokal "Up Up" an der Playa de Palma abgegeben. "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wir wollten aber neue Wege gehen", sagt Gülpen zur MZ. Von den Ärgernissen rund um die Wasserversorgung in dem Lokal bis zu den Problemen mit der Lizenz zur Bewirtung des Außenbereichs auf Höhe der Straße, die die Auswanderer auch nach eineinhalb Jahren noch nicht bekommen hatten: Es habe nicht einen Hauptgrund, sondern mehrere gegeben, die zur Aufgabe des Lokals geführt haben. "Wir sind sehr geduldige Menschen, hatten aber fest mit der Lizenz, die auch das vorherige Restaurant für die Bewirtung nahe dem Gehweg hatte, kalkuliert", sagt Gülpen zur MZ. Dennoch hätten die Auswanderer auch den großen Wunsch gehabt, künftig etwas Neues zu machen. "Wir wollen uns weiterentwickeln", so die 54-jährige Mutter einer Tochter.

Doppelbelastung durch Video-Produktionsfirma und Lokal

Da die beiden Auswanderer auch eine Video-Produktionsfirma haben, hätten sie oft Doppelschichten machen müssen, um beiden Tätigkeiten nachgehen zu können. "Häufig haben wir das 'Up Up' um 0 oder 1 Uhr zugemacht und um 2 Uhr Videos im Oberbayern oder einem anderen Lokal gedreht", erinnert sich Gülpen. Auch beim Opening des Megaparks und der Eröffnung von Krümels Stadl in Peguera waren die Kamera-Leute im Einsatz. Zudem hätten sie auf Mallorca immer wieder für RTL, ARD oder Sonnenklar TV gedreht. Derzeit lebt die Familie hauptsächlich von den Einnahmen der Firma.

Schwerer Schicksalsschlag

Weihnachten 2023 war dann vor allem für Sascha Winkels zudem alles andere als nur harmonisch und ein rauschendes Fest. Seine Familie musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. "Meine Mitte 50 Jahre alte Schwester hatte am 23. Dezember eine schwere Hirnblutung", erzählt Winkels der MZ. Winkels Schwester habe auf der Intensivstation gelegen. "Es sah zunächst nicht gut aus. Sie hat niemanden mehr erkannt, sich auch an nichts erinnern können", so der Heinsberger. "In dieser Zeit wurde für mich alles andere unwichtig und ich habe mich erst einmal zurückgezogen", so Winkels.

Auf dem Jakobsweg zur Ruhe kommen

Im Januar 2024 sei er dann samt Partnerin Deniz Gülpen und Ziehtochter Kiana Gülpen in Richtung Jakobsweg aufgebrochen. "Das hat mir sehr gutgetan", erzählt er der MZ. Schon zehn Jahre lang davon geträumt und die besondere Reise immer im Hinterkopf hatte auch Deniz Gülpen.

"Es war genau der richtige Zeitpunkt, da wir uns rundum erneuern wollten", so die Auswanderin, die überrascht über die vielen Nachrichten war, die sie von Leuten bekommen hatte, die den camino de Santiago ebenfalls gehen wollten. "Wir sind in Spanien gestartet und nur einen Teil gegangen", so Gülpen zur MZ. Neben Tochter Kiana war auch das Kamerateam von "Goodbye Deutschland" mit von der Partie. "Wir hatten Glück, dass wir im Winter auf dem Jakobsweg unterwegs waren. Es war deutlich weniger los. Dafür war das Wetter nicht so toll und es ist einiges passiert", sagt die Auswanderin.

Zurück auf Mallorca

Erst seit wenigen Tagen sei das Dreier-Gespann wieder zurück auf Mallorca. Sascha Winkels' Schwester geht es mittlerweile besser. "Sie erkennt uns auch alle wieder. Die Ärzte haben gesagt, es ist ein Wunder", freut er sich.

Wie es für die Auswanderer – neben der Produktionsfirma – beruflich weitergeht, wissen sie noch nicht. "Wir haben einige Ideen, aber noch nichts Konkretes", so Deniz Gülpen, die derzeit mit ihrer Familie noch in Colònia Sant Jordi lebt, sich wegen Tochter Kiana aber nach Palma orientieren möchte. "Sascha und ich sind hier sehr glücklich, haben ein schönes Haus, 50 Meter vom Meer entfernt. Kianas Freunde leben allerdings alle rund um Palma. Jedes Mal, wenn sie verabredet ist, müssen wir sie fahren", so die Mediengestalterin. Der Insel werden sie aber in jedem Fall treu bleiben. "Ich liebe Mallorca und könnte gar nicht mehr ohne das Meer leben. Zudem haben wir hier so viele tolle Freunde und Bekannte", sagt sie.

Ausgewandert war Deniz Gülpen mitsamt Tochter Kiana und Sascha Winkels auf die Insel im Herbst 2020. Im April 2022 eröffnete das Paar an der Playa das Restaurant "Up Up". Im Sommer 2022 schwor der Auswanderer seiner Deniz dann vor malerischer Kulisse die ewige Liebe.

Nachfolger des "Up Up"

An ihrem abgegebenen Lokal an der Playa seien die Auswanderer zuletzt nicht wieder vorbeigelaufen. Ihre Nachfolger und Bekannten, Sven und Alexandra Bergerhausen, werden darin im März 2024 das "Little Brunch" eröffnen, ein kleines Restaurant mit frischem und leckerem Frühstück, Brunch und Lunch. "Wir haben bisher direkt um die Ecke vom Up Up das Coworking Mallorca betrieben, welches wir nun verkauft haben. Unsere Kunden dort haben immer nach Frühstück und frischen Speisen zum Mittag in der Gegend gesucht", so die Bergerhausens. Diesen Bedarf hätten sie erkannt.

Bevor das Lokal eröffnet wird, werde es noch renoviert. "Wir mussten sehr vieles machen. Es wurde etwa ein komplett neuer Boden verlegt, die alte Türen wurden herausgerissen, zudem haben wir neue Küchenmöbel bestellt", so die Betreiber des "Little Brunch", die derzeit noch nach Service-Kräften und Frühstücksköchen suchen. Sie seien teils auch in den Vox-Aufnahmen von "Goodbye Deutschland" über Winkels und die Gülpens zu sehen gewesen.

Bald ebenfalls bei "Goodbye Deutschland"?

"Wir haben bisher noch keinen Kontakt zur Redaktion des Formats aufgenommen. Umgekehrt gab es auch noch keine Anfrage. Aber was nicht ist, kann ja noch werden", so die Bergerhausens zur MZ.