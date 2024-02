Fans von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke oder Cala-Ratjada-Urlauber können sich den diesjährigen Gründonnerstag (28.3.) schon einmal im Kalender anstreichen. Die TV-Auswanderin startet an diesem Tag mit ihrem "Tiki Beach" in eine weitere Saison ohne Steff Jerkel an ihrer (geschäftlichen) Seite. "Ostern ist unser Datum geworden. Es liegt dieses Jahr sehr früh und danach ist bestimmt erst einmal wieder deutlich weniger los, aber wir freuen uns auf die Wiedereröffnung. Wir sind alle motiviert", so Jerofke zur MZ.

Das Lokal sei dann wie gewohnt bis Ende Oktober oder Anfang November geöffnet. Für die Mutter einer Tochter ist die Saison 2024 zugleich die zweite, in der sie den Betrieb des Restaurants ohne ihren Ex Steff Jerkel schmeißt. "Es ist schon aufregend, hat aber auch vergangenes Jahr super funktioniert", so Jerofke optimistisch.

Für die Saison 2024 habe sie sich vorgenommen, das Restaurant "Tiki Beach" mindestens genauso erfolgreich zu führen wie im vergangenen Jahr. "Stehenbleiben ist immer blöd. Daher will ich mich gerne steigern", sagt Jerofke.

Neuer Geschäftsführer?

Eine Neuerung gebe es dann doch: "Ich werde nicht mehr mit meinem Geschäftsführer vom vergangenen Jahr zusammenarbeiten", verrät sie der MZ. Daher müsse sie sich vor Saisonbeginn noch etwas organisieren. "Das wird schon klappen", fügt sie hinzu. Schließlich habe sie schon ein paar Bewerbungen auf dem Tisch. "Ansonsten habe ich meinen festen Personalstamm vom letzten Jahr. Es ist immer super schön, so starten zu können", so Jerofke zu ihren Personalplänen. Derzeit sei sie lediglich noch auf der Suche nach einem Barkeeper und einer Küchenhilfe. Vor allem dem festen Personal ihrer Lokale bieten Jerkel und Jerofke in Capdepera und Cala Ratjada auch eine Unterkunft an.

"Ich muss Gas geben"

Bis zur Eröffnung hat Jerofke noch viel zu tun. "Ich muss auf jeden Fall Gas geben", so Jerofke. Es seien einige Sachen kaputtgegangen, die sie wieder reparieren und erneuern lassen müsse.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird im Frühjahr 2024 sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Der Auswanderer war vor Kurzem in der Show "Das große Promi-Büßen" zu sehen, aus der er als Gewinner hervorging.