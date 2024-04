Wer sehen will, wie die durch "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Auswanderer Caro und Andreas Robens auf Mallorca leben, sollte am Montag (22.4.) um 16 Uhr Vox einschalten. In einer Sonderfolge von "Die Dekoprofis - Die schönste Idee für jedes Budget" können Zuschauer miterleben, wie die beiden Auswanderer das Wohnzimmer in ihrem Mietshaus in der Gemeinde Llucmajor umgestalten lassen. Auch in den Rest des Hauses mit Meerblick und Pool bekommt man in der Sendung einen Einblick.

Die Sendung beginnt damit, dass einer der drei Dekoprofis, Rolf Buck, von seinen Kollegen erst einmal darüber aufgeklärt werden muss, wer die Robens überhaupt sind. "Das bekannteste Bodybuilder-Paar Deutschlands", nennen sie die Mallorca-Auswanderer.

Dann werden alte Aufnahmen aus der Sendung "Goodbye Deutschland" eingespielt, auf denen man die Robens sieht. Zuschauer erfahren dann, dass es für die Dekoprofis des Formats der erste Auslandseinsatz ist.

Auf Mallorca führen die Robens durch ihr Mietshaus, in dem sie schon seit knapp fünf Jahren leben. “Boah, schau mal durchs Fenster!”, “Ist das das Meer?”, staunen die Deko-Profis. Die Robens wollen einen von ihnen damit beauftragen, ihr Wohn- und Esszimmer umzugestalten. “Wir haben nicht dieses Händchen zum Einrichten und Dekorieren”, sagt Caro Robens.

8.000 Euro Budget

Der Kamin sollte drin bleiben, sagt die gelernte Erzieherin. Bezüglich des aktuellen Fernseh-Tisches sind sich Caro und Andreas Robens uneinig. Gemütlich solle es werden, wünschen sich beide. Konkrete Vorstellungen haben sie eher wenige: "Es soll kuschelig sein, mediterranes Flair und nicht altbacken", so die beiden Auswanderer. Andreas Robens möchte zudem in jedem Fall einen großen Esstisch, an dem mindestens sechs Personen Platz haben.

Als Richtwert fürs Budget geben die Auswanderer den Dekoprofis gegenüber 8.000 Euro an. Was die nun daraus machen und für welches Konzept sich die Robens letztlich entscheiden? “Er hat das erste Wort, ich das letzte”, sagt Caro Robens in die Kameras.

Das sind die Ideen der Dekoprofis

Rolf Buck schweben Tiere vor, unter anderem eine Tapete mit Vögeln und viel Grün will er anbringen, sowie auch Leoparden-Figuren. Er glaubt, dass er für die Umgestaltung dieses Raums geboren ist, sagt er optimistisch in die Kameras. “Ich wollte schon immer eine Tapete haben”, schwärmt Caro Robens, als er den beiden Auswanderern seine Ideen vorstellt. Andreas haben drei Sachen überzeugt: die Tapete, das Sofa und die Leoparden.

Dann ist Christin Kaldman dran: Sie mag es ruhiger, sagt sie, und stellt sich Korbleuchten, helle Farben, eine große Ess-Ecke mit massiven Stühlen und indirekter Beleuchtung vor. Letztere findet vor allem Caro Robens toll, ebenfalls das "Lümmelsofa", wie sie es nennt.

Eric Schroth hat sich von dem Bild inspirieren lassen, auf dem Caro Robens in Ketten gelegt, posiert, das bereits vor der Umgestaltung das Wohnzimmer der Robens schmückt. Zuschauer kennen es aus "Goodbye Deutschland". Ihm schwebt eine Foto-Tapete mit Balustrade vor, sowie ein organisches Sofa, das recht klein ist. “Du kannst dich auf den Puff setzen, ich lieg' auf dem Sofa”, sagt Caro Robens scherzhaft zu Andreas. Ein Glastisch soll zudem die Sicht nach außen nicht versperren. In Sachen Beleuchtung würde er über dem Tisch Kronleuchter anbringen, die aus Ketten bestehen. Andreas Robens will Vorhänge, die er zuziehen kann, sagt er.

Er kriegt den Zuschlag

Nachdem die drei Profis ihre Konzepte vorgestellt haben, merken die Robens bei jedem noch Änderungswünsche an. Leider liegen zudem alle Konzepte über dem Budget von 8.000 Euro. Caro Robens mag Christin Kaldmans Konzept am wenigsten, gibt sie zu. Damit konnte sie Gatten Andreas überzeugen. Am Ende kriegt Eric Schrot den Zuschlag der beiden.

Wenig später kommt schon der Lieferwagen mit dem ganzen Material auf der Insel an. An nur einem Tag soll alles fertig sein. Caro und Andreas übergeben die Schlüssel ihres Mietshauses und gehen ins Iron Gym. Vor allem Caro Robens kann sich beim Pumpen gar nicht konzentrieren. Sie ist sehr aufgeregt. Andreas Robens ist wichtig, dass die Profis nicht anfangen zu pfuschen.

So reagieren die Robens

Dann ist es vollbracht und die Robens dürfen das Ergebnis sehen. Gespannt stehen sie vor der Haustüre. „Man könnte fast heulen“, sagt Andreas Robens. „Das ist echt Hammer“, findet auch seine Frau. „Was am meisten ausmacht, sind die Vorhänge“, fügt sie hinzu. „Ich habe immer noch Gänsehaut“, sagt Andreas Robens Minuten später. „Wenn wir das Schlafzimmer machen lassen wollen, melden wir uns wieder“, scherzen die beiden. Ihr Wohn-Esszimmer sei nun ein ganz anderer Raum, freuen sich die Auswanderer. Andreas Robens schätzt, er brauche bestimmt erst einmal einen ganzen Tag, um alle Details zu sehen.

Darum geht es in dem Format

Die neuen Folgen des Formats, das es seit Mai 2023 gibt, laufen seit dem 8. April werktäglich um 16 Uhr bei dem Privatsender. Darum geht es laut der Programmbeschreibung in dem Format: "Die sozialen Medien machen es vor: Von überall blicken uns durchgestylte Räume und Häuser an und lassen den ein oder anderen neidvoll erblassen. Denn Hand aufs Herz: Jeder hegt einen Einrichtungswunsch für die eigenen vier Wände: der ungenutzte Dachboden, das zur Abstellkammer umfunktionierte Gästezimmer oder die Küche, die noch den Charme vergangener Epochen versprüht. Doch wie verwandelt sich die eigene Wohnung nun in den 'Schöner Wohnen'-Traum?"

Nicht nur an kreativen Ideen fehlt es, sondern auch an Zeit, Kraft und oftmals handwerklichem Geschick. Daher sei die Überforderung bei den Protagonisten des Formats oft groß. Dennoch kann man nicht für jeden Griff teure Profis anrücken lassen. "Da kommen unsere sechs 'Dekoprofis' ins Spiel, die zeigen, welche Wunder sie an einem Tag vollführen können", heißt es in der Beschreibung weiter. In jeder Folge von "Die Dekoprofis - Die schönste Idee für jedes Budget" wende sich ein Protagonist an drei der in dem Format zu sehenden Einrichtungsprofis mit einem persönlichen "Interiorwunsch" und einer Preisvorstellung.

Dreharbeiten mit den Robens im Oktober 2023

Die Dreharbeiten und die Umgestaltung für die Folge mit Caro und Andreas Robens fanden im Oktober 2023 statt. Nachdem ihr Vermieter künftig fast das Doppelte für die Miete verlangen wollte, suchten die Robens zuletzt ein Eigenheim auf der Insel. Dabei werden sie vom Kamerateam von "Goodbye Deutschland" begleitet.

Für die Robens wird der bevorstehende Umzug längst nicht der erste auf der Insel sein. "Es ist der achte in vierzehn Jahren. Bevor wir hier eingezogen sind, hatten wir eine Wohnung in Puig de Ros, davor ein Haus in Badia Blava, davor eines in Son Ferriol, davor eine Wohnung in Sa Torre", so Robens. Auch auf einer Finca in Llucmajor und in einer Wohnung in Arenal habe das Paar zwischenzeitlich gelebt.

Ein paar Fakten über die Robens

Caro Robens ist seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat mittlerweile einen neuen Pächter.