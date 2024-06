Vor genau einem Jahr, am 3. Juni 2023, hat TV-Auswanderin Jenny "Delüx" in dem beschaulichen Ort Artà eine zweite Boutique eröffnet. "Wir sind immer noch sehr froh über diese Entscheidung und freuen uns riesig, wenn ihr bei uns vorbeischaut", schrieb die Auswanderin, die mit bürgerlichem Namen Jennifer Thiesen heißt, am Montag (3.6.) auf Instagram.

Viel los am Markttag

Gegenüber der MZ zieht Thiesen anlässlich des einjährigen Jubiläums Bilanz: "Artá hat sich echt gelohnt. Dieses Jahr ist schon viel mehr los. Obwohl die Ausstrahlung noch gar nicht lief, haben wir immer mehr Zulauf." Die Barfußschuhe ihres Gatten Achim Thiesen seien von Anfang an gut bei den Kunden angekommen. "Jetzt kommen auch viele her, die wissen, dass ich hier bin. Ich habe auch noch ein paar andere Kleider hier drinnen. Jetzt ist wieder Kleidchen-Zeit. Es läuft", so Jenny Thiesen zufrieden zur MZ. Vor allem dienstags, wenn in Artà Markttag ist, sei das Geschäft sehr gut besucht. "Letzten Dienstag hatten wir fast 20 Mann auf einmal hier drin. Das wird dann schon ganz schön eng", so die Mutter eines Sohnes.

Das Paar hatte zunächst überlegt, das Lokal hinten raus zu erweitern und aus einem Teil des Lagerraums Verkaufsfläche zu machen. "Das wird leider nichts", sagte Thiesen dazu.

Weiteres Lokal?

Auf die Frage, ob die Auswanderer planen, ein weiteres Lokal zu eröffnen, hat Thiesen eine klare Antwort: "Nein", lachte sie am Telefon. "Wir haben erst eimal genug zu tun mit unseren ganzen Läden." Als zweiten Standort hätten die Thiesens Artà aus verschiedenen Gründen gewählt: Zum einen wohnt die dreiköpfige Familie in dem Ort. "Wir saßen einst in dem Restaurant neben dem Lokal und haben von dort aus das 'Zu-vermieten-Schild' an dem Lokal gesehen", erinnert sich Jennifer Thiesen. Zum anderen wollte das Paar so auch lange Fahrten, etwa nach Palma, vermeiden. "Du musst ja auch immer vor Ort sei. Das Gefahre hin und her, das wollen wir nicht. Hier laufen wir zu Fuß zur Arbeit und fahren dann gemütlich nach Cala Millor. Da auch dort alle Läden in einer Straße liegen, haben wir alles gut im Blick." In Cala Millor im Carrer Binicanella befindet sich neben den Boutiquen von Jenny und Achim Thiesen auch das Restaurant "Happy Schnitzel".

Das sind die Unterschiede zwischen den Boutiqen in Artà und in Cala Millor

Das Lokal hat im Vergleich zu dem in Cala Millor einige Besonderheiten. "Vormittags sind wir immer persönlich hier", so Thiesen. Zudem sei das Geschäft in Artà ein Kombiladen, in dem es sowohl die Mode von Jenny "Delüx" gebe als auch die Barfußschuhe von Achim Thiesen. In Cala Millor gibt es beides in separaten Geschäften. Allerdings liegen die beiden Geschäfte direkt nebeneinander. Zudem gebe es in dem Geschäft in Artà ausgewählte Stücke, so Thiesen.

Die Dreharbeiten zur Eröffnung des Geschäfts in Artà sind nun schon ein Jahr her. Wann die Folge ausgestrahlt wird, wisse die Auswanderin allerdings noch nicht. Wie ein Blick in den TV-Kalender des Senders zeigt, sind für den Monat bisher nur Wiederholungs-Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland" geplant, unter anderem am Montag (3.6.) um 22.45 Uhr.

Eine Auswanderin mit langer Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem damals erst wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten auf die Insel gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Auswanderung eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer regelmäßig in dem Vox-Format zu sehen.

Im Jahr 2022 heiratete Jennifer Thiesen dann Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland. Ende 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Der MZ erzählte Thiesen kürzlich, wo auf Mallorca sie überall schon gelebt hat: Cala Millor, Son Servera, Artá, Cala Bona.