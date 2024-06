Es ist der glückliche Höhepunkt nach einer turbulenten Zeit: Der aus der Fernsehsendung "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Steff Jerkel hat am Montagabend (10.6.) bei der Opening-Feier seines neuen Lokals "Sharky's" in Cala Ratjada seiner langjährigen Partnerin Peggy Jerofke einen Heiratsantrag gemacht. Gleich zwei Kamerateams waren dabei, als der Gastronom das Mikro ergriff.

"Das ist alles, was ich wollte"

Er habe sich in der Zeit der zwischenzeitlichen Trennung, die von November 2022 bis zum Frühjahr 2024 andauerte, nie nach einer anderen Frau gesehnt. "Mein einziger Wunsch war, dass es alles wieder gut wird zwischen uns. Am Ende hat es geklappt. Wir haben eine wunderschöne Tochter. Peggy, ich liebe dich. Das ist alles, was ich wollte." Daraufhin holte er einen Ring. "Wie du vielleicht ahnen kannst, habe ich keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du meine Frau wirst." Seine Angebetete, der ein paar Tränen über die Wangen kullerten, sagte "Ja".

"Wir hatten eine schwierige Zeit, wir waren getrennt. Aber wir haben wieder zusammengefunden", sagte Jerofke nach dem Antrag. "Und auch für mich ist es das Schönste, dass wir gemeinsam als richtige Familie und als Ehepaar für immer und ewig in guten wie in schlechten Zeiten zusammen sind." Steff Jerkel forderte daraufhin die anwesenden Partygäste auf, "es richtig krachen zu lassen". Schließlich ging es an diesem Abend ja auch darum, das neue Lokal des Auswanderers, das im Mai bereits ein Soft-Opening gefeiert hatte, gebührend einzuweihen.

Jerkel hatte das neue Lokalprojekt in der Zeit der Trennung aus der Taufe gehoben, während Jerofke in Eigenregie das "Tiki Beach" weiterführte, das die beiden Auswanderer gemeinsam gegründet hatten. Dieses befindet sich rund einen Kilometer vom Sharky's entfernt ebenfalls in Cala Ratjada.

Die Geschichte von Steff und Peggy

Wann die Hochzeit stattfindet, ist noch nicht bekannt. Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das zwischenzeitlich getrennte Paar ist nun wieder zusammen. Dennoch kümmert sich Jerkel hauptsächlich um das "Sharky's" und Jerofke um das Lokal "Tiki Beach". /pss/iw