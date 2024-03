Amazon dreht derzeit in Barcelona und auf Mallorca eine neue spanische Komödie. Der Film soll noch in diesem Jahr erscheinen. "Viaje de fin de curso" (Abschlussfahrt) heißt das Stück und basiert auf den wahren Begebenheiten, als vor drei Jahren Hunderte spanische Schüler auf der Insel in einem Corona-Hotel gefangen waren. Der Fall schrieb nationale Schlagzeilen.

"2021. Nach einem Jahr Lockdown will eine Abschlussklasse auf Mallorca die Sau rauslassen, noch einmal gemeinsame Tage verbringen und die durch Corona verlorene Zeit aufholen. Allerdings kommt es zu einem neuen Ausbruch und die Schüler sind mit ihren Lehrern im Hotel eingeschlossen. Was kann da schon schiefgehen?", heißt es in der Filmankündigung. Wann genau Amazon die Komödie veröffentlicht, ist noch unklar. Es wird mit einer Erscheinung noch in diesem Jahr gerechnet. Schauspielerin Yolanda Ramos soll eine der Hauptrollen einnehmen. Die wahren Hintergründe des Amazon-Films auf Mallorca Die Quarantäne von 249 Schülerinnen und Schülern begann am 28. Juni 2021 im Hotel Palma Bellver auf Mallorca. Die Gesundheitsbehörden hatten einen großen Corona-Ausbruch festgestellt, der in den Abschlussfahrten ihren Ursprung fand. Bis zu 662 Schülerinnen und Schüler kamen landesweit in Quarantäne. Doch kein Hotel stand so unter medialer Beobachtung wie das Quarantäne-Hotel auf Mallorca. Es gab Ausbrüche, das Personal und Anwohner beschwerte sich über die aufmüpfigen Schüler und das ganze Land diskutierte, ob die Quarantäne überhaupt legal sei. Denn neben den Infizierten waren auch negativ getestete Personen weggesperrt. Die Schüler kletterten über die Balkone in Nachbarzimmer und ließen sich angeblich auch Alkohol von einer naheliegenden Bar liefern. Drei Jugendlichen gelang die Flucht von der Insel.