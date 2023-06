Mit Redebeiträgen und Debatten zu Themen wie Reformstau in Europa, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz (KI) ist am Samstag (3.6) in Palma de Mallorca die sechste Ausgabe des Wirtschaftsforums "Neu Denken" zu Ende gegangen. Konferenzleiterin Sabine Christiansen lud dazu unter anderen die österreichische EU-Ministerin Karoline Edtstadler auf das Podium des Konferenzsaals im Hotel Castillo Son Vida, Es folgten Beiträge zu Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz: Über das Thema Cybersecurity referierte Rolf Schumann (Schwarz Digital), bevor Jochen Werner (Uni-Klinikum Essen) und Hendrik Streeck (Uni-Klinikum-Bonn) die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der KI im medizinischen Bereich erörterten.

Im Anschluss ging es dann um klassische Luftfahrt - Austrian-Airlines-Chefin Annette Mann gab einen Einblick in den Stand der Dinge bei ihrer Fluggesellschaft - sowie auch um die Zukunft der Fliegerei: Stefan Klocke und Christian Bauer berichteten über die schon weit gediehenen Fortschritte ihres Start-ups Volocopter. Die Elektro-Passagierdrohnen sollen bereits 2024 in Paris den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Die Heidelberger Firma tritt dabei in einen internationalen Wettbewerb um die Zukunft der Mobilität - in China seien ähnliche Personendrohnen bereits im Einsatz, wie China-Experte Frank Sieren am Rande der Veranstaltung zu berichten wusste. 51 Von zentraler Bedeutung bleibe, die deutsche und europäische Innovationsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die hiesigen Start-ups zu unterstützen, hieß es in Palma. Das wurde auch in weiteren Diskussionen und Beiträgen deutlich, unter anderen von Jonas Andrulis (CEO des KI-Start-ups Aleph Alpha), Helmut Schönenberger (CEO UnternehmerTum) sowie - online eingespielt - Bettina Stark-Watzinger (Bundeministerin für Forschung und Bildung). Wie eine positive Grundstimmung für Innovation und Unternehmergeist schaffen? Die Abschlussdiskussion zum Thema "Europa im Wettbewerb" kreiste denn auch vor allem um den Begriff des Mindset, also um die Frage, wie eine positive Grundstimmung für mehr Innovation und Unternehmergeist geschaffen werden kann. Für ein solches Mindset sei eine unternehmerische Herangehensweise nötig, die Definition eines Ziels und einer Vision, die vorgelebt wird und den Menschen Orientierung gibt. Auf dem von den Steuerkanzleien Plattes Group (Palma) , Flick Gocke Schaumburg (Hamburg) und LeitnerLeitner (Wien) ausgerichteten Forum gilt die Regel, dass aus den Redebeiträgen und Debatten nicht zitiert werden darf, die Aussagen also niemandem zugeordnet werden dürfen. Wirtschaftsforum Neu Denken auf Mallorca: Schafft sich Deutschland wirklich ab? Am Nachmittag des Vortages hatten unter anderen Peer Steinbrück (ehemaliger Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat), Joseph Stiglitz (Wirtschafts-Nobelpreisträger), Karl von Rohr (Vizechef Deutsche Bank), Martin Lück (Blackrock), Christoph Werner (CEO Drogeriekette dm) und Julia Klöckner (wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion) über Wirtschaft und Finanzpolitik debattiert.