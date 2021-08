Es war weder ein spektakulärer Aufenthalt, noch gewährte er Einblicke hinter die Fassade des Königshauses, wo es dank der Skandale um Alt-König Juan Carlos brodeln dürfte. Zehn Tage verbrachten Felipe VI, seine Frau Letizia und seine Töchter Leonor und Sofía auf Mallorca, jetzt geht es zurück aufs Festland. "Sie erfüllten, was von ihnen erwartet wurde, aber darüber hinaus gab es nicht viel", resümiert Vanesa Sánchez, die für MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" seit Jahren die Königsfamilie beobachtet.

Mehr zum Thema Einsam und abgeschirmt: Spaniens Altkönig ein Jahr im Wüsten-Exil

Alles sei sehr professionell abgelaufen: Kein Foto ohne Maske, keine spontanen Schnappschüsse, keine nennenswerten Annäherungen an das gemeine Volk. Dabei war der Terminkalender der familia real während ihres Sommeraufenthalts prall gefüllt: Letizia besuchte das Atlàntida Film Fest, Felipe begrüßte die Verantwortlichen der Balearen-Politik und Spaniens Premier Pedro Sánchez und zeigte sich mehrmals bei der Segelregatta Copa del Rey. Den größten offiziellen Auftritt hatten die Könige mit ihren Töchtern am vergangenen Mittwoch (4.8.) bei einem Tagesausflug in die Tramuntana. Zudem aßen sie zwei Mal auswärts zu Abend: Am Samstag (7.8.) im Restaurant Ola de Mar in Portixol und am Dienstag (10.8.) im Restaurant Txoko de Martín des 12-Sterne-Kochs Martín Berasategui in Palmas Trendviertel Santa Catalina. Außerdem beglückwünschten sie den Segler Joan Cardona bei seiner Rückkehr nach Mallorca, der bei den olympischen Spielen in Tokio eine Bronzemedaille gewonnen hat.

Spontane Einkaufsbummel oder gar Strandbesuche? Fehlanzeige. Immerhin durfte Alt-Königin Sofía, die wie jedes Jahr mehrere Wochen im Sommer im Marivent-Palast verbringt, ein Mal mit der Familie in der Öffentlichkeit auftreten. Nach dem Abendessen am Samstag ließ sie sich, Hand in Hand mit ihren Enkelinnen und umgeben von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter, in Palma ablichten. "Im vergangenen Jahr gab es kein Foto, das die Familie mit Sofía zeigt - schließlich war ihr Mann Juan Carlos da gerade erst ins Exil gegangen und Felipe wollte sich von den Anschuldigungen um seinen Vater klar abgrenzen", so Vanesa Sánchez. Dieses Jahr habe die Öffentlichkeit das gemeinsame Foto jedoch erwartet. "Nichts ist dem Zufall überlassen, alles lief sehr professionell ab, man wollte das Bild der heilen Familie abgeben, wobei Letizia und Felipe gebührend Abstand zu Sofía wahrten", bewertet die Expertin.

Auch dafür, dass die Könige die Corona-Masken selbst in der weitläufigen Tramuntana zu keinem Zeitpunkt abnahmen, hat sie eine Erklärung: "Einerseits, um jegliche Kritik über angeblich unverantwortliches Verhalten zu vermeiden. Aber auch, weil sie ihnen dienlich sind: So kann niemand von ihren Lippen ablesen, was sie sich gegenseitig zuraunen." Es passt zur aktuellen Linie: Keine Einblicke in die privaten Verhältnisse der Königsfamilie - selbst in ihrem Sommerurlaub nicht.