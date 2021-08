Die Balearen dürfen doch noch jubeln. Nach bislang eher erfolglosen Olympischen Spielen hat der Segler Joan Cardona aus Menorca Bronze gewonnen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass in Kürze auch Mallorcas Sportler eine Medaille holen.

Vor dem letzten Rennen in der Finn-Klasse am Dienstag (3.8.) lag Cardona, der im Real Club Náutico in Palma trainiert, noch auf dem sechsten Platz. "Wegen dieser Aufholjagd fühlt sich Bronze wie Gold an", sagte der 23-Jährige nach dem Rennen überglücklich.

Am Podium vorbeigesegelt ist hingegen Paula Barceló. Mit ihrer Teampartnerin Tamara Echegoyen holte die Mallorquinerin im 49er den vierten Platz. Das Duo galt als amtierende Weltmeister als Favorit.

Der Medaillentraum ist auch für die Basketballer ausgeträumt. Die Balearen hatten sich gleich drei Medaillen erhofft, da sie mit Rudy Fernández, Alex Ábrines und Sergio Llull vertreten waren. Die Spanier unterlagen im Viertelfinale am Dienstag jedoch dem Favoriten USA mit 81:95.

Besser sieht es bei den Frauen aus. Das Team um Alba Torrens aus Binissalem hat mit drei Siegen souverän die Gruppenphase beendet und spielt am Mittwoch (4.8.) im Viertelfinale gegen Frankreich.

Eine Medaille können sich auch die Fußballer am Dienstag sichern. Im Halbfinale geht es gegen Japan. Für die Spanier sind der Mallorquiner Marco Asensio und Rafa Mir, dessen Familie größtenteils auf der Insel lebt, im Einsatz. /rp