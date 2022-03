Nachdem vor kurzem bekannt geworden war, dass Prinz Frédéric von Anhalt Schlagersängerin Melanie Müller adoptieren will, gibt es derzeit noch einige bürokratische Hürden zu überwinden: Müller hat mit ihrem Ex-Mann Mike Blümer zwei gemeinsame Kinder. Da die Adoption in Los Angeles vollzogen werden soll, muss von Anhalt nach dem dort gültigen Recht auch die beiden Kinder der Schlagersängerin adoptieren. Doch dafür muss erst einmal geklärt werden, wer eigentlich das Sorgerecht für Mia Rose (4) und Matty (2) hat.

Und in diesem Zusammenhang kamen Details zur Eheschließung zwischen Melanie Müller und Mike Blümer vor 14 Jahren ans Licht: Wie zunächst die "Bild"-Zeitung berichtete, liegt dem Boulevardblatt ein von einem Notar bescheinigtes Dokument vor, auf dem Müller angibt, dass sie nie mit Blümer verheiratet war.

Hochzeit nicht rechtskräftig?

War die Hochzeit, die im November 2014 in Las Vegas vollzogen wurde, also gar nicht rechtskräftig? Auf dem Sender RTL2 wurden damals in der Soap „Melanie Müller – Dschungelkönigin in Liebe“ sogar Ausschnitte der angeblichen Hochzeit gezeigt.

Derzeit erwarte Müller noch die finale Aussage über die Rechtskraft ihrer Trauung mit Mike Blümer, so ihr Manager Kevin Neon. Zu der im Rahmen der TV-Produktion veranstalteten Trauung gebe es "weder eine apostilierte Urkunde noch irgendeine Art eines Ehedokumentes", so der Manager weiterhin. "Die Trauung wurde auch in Deutschland nicht anerkannt bzw. eingetragen. Aufgrund der stattgefunden Bezahlung für diese Trauung innerhalb der TV-Produktion kommt vermutlich auch der Tatbestand einer Scheinehe in Frage, die eben nicht gegründet worden ist, um eine eheliche Beistands- und Lebensgemeinschaft zu führen, sondern rein um Seitens des Managements Profit aus dieser Trauungszeremonie zu schlagen", heißt es in dem Statement weiter.

Als Müllers Ex, Mike Blümer, davon erfuhr, dass sie eine Trauung dementiert, reagierte er geschockt: „Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das getan hat“, wird Blümer von verschiedenen Medien zitiert. Als Augenzeugen sollen neben den TV-Kameras auch Melanie Müllers Eltern dabei gewesen sein. Laut Blümer liegen in Deutschland zudem gültige Eheunterlagen vor. Daher sei es unwahrscheinlich, dass die Ehe nun vor Gericht verleugnet wird. „Einer Adoption unserer beiden Kinder würde ich nie zustimmen", fügte er seinem Statement hinzu.

Aufgrund der unterschriebenen Erklärung von Melanie Müller würde das Vetorecht von Blümer, was die Adoption der Kinder betrifft, wegfallen - sofern er und Müller tatsächlich nie verheiratet gewesen sein sollen.

2022 Scheidung eingereicht

Melanie Müller ist seit 2014 mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Im Januar 2022 wurde bekannt, dass Müller die Scheidung von Blümer eingereicht hatte. Schon wenig später machte sie ihre Beziehung mit einem Immobilien-Unternehmer aus Leipzig öffentlich. Auf Mallorca arbeitete Müller zuletzt als Schlagersängerin, zudem betrieb sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera.

Mitte Februar hatte sie angekündigt, künftig neue Wege einschlagen zu wollen. "Melanie möchte sich die nächsten Wochen, auf unbestimmte Zeit, zur Ruhe setzen, wegen dem ganzen Ansturm. Sie hatte so viel Stress mit der Beziehungsgeschichte und braucht Zeit für sich", so ihr Manager damals. Fest stand bisher nur, dass Müller ihre Teilnahme an Trash-Formaten künftig stark reduzieren werde. Auch am Ballermann wird man sie in Zukunft seltener auftreten sehen. Mallorca werde sie trotzdem niemals den Rücken kehren.