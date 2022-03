Die Schlagzeilen rund um Melanie Müller, Ballermann-Sängerin und Wurstbudenbetreiberin auf Mallorca, reißen nicht ab. In einem Interview beim Fernsehsender RTL behauptet ihr Ex-Mann und Ex-Manager Mike Blümer nun, von der 33-Jährigen gestalkt worden zu sein. Zudem sei seine frühere Liebste dafür verantwortlich, dass er zusammengeschlagen und ihm das Konto gesperrt wurde. Gegenüber der MZ wollte Blümer die Anschuldigungen nicht weiter ausführen. Müllers neuer Manager Kevin Neon entgegnet, dass die Vorwürfe erfunden seien, um einen Shitstorm gegen die Ex auszulösen.

Die Stimmung ist extrem angespannt. Im RTL-Interview hält Blümer einen Peilsender in die Kamera und behauptet, Müller hätte diesen in seinem Auto versteckt. Zudem zeigt er ein Foto, auf welchem er blutend zu sehen ist. "Melanie hat keine Ahnung, wie ein Peilsender aussieht und jeder Laie sieht, dass das auf dem Foto Kunstblut ist", sagt Neon.

Ein weiterer Streit ist um das Geld ausgebrochen. Mit der Scheidung hat Blümer nicht nur seine Frau, sondern als Manager der Sängerin auch seinen Job verloren. Melanie Müller habe das gemeinsame Konto, das sie auch privat benutzten, gesperrt. Er habe nun Hartz IV beantragt und sei pleite. Auch das entspricht laut Neon nicht der Wahrheit. "Er wurde normal gekündigt und dafür gut bezahlt. Die Firma hat beiden gehört, aber im Endeffekt ist Melanie für ihren Erfolg selber verantwortlich. So schlecht, wie er es darstellt, geht es ihm nicht."

Die Chronologie der gescheiterten Ehe

Melanie Müller hat ihren ehemaligen Manager 2014 in Las Vegas geheiratet. Das Paar aus Leipzig hat zwei Kinder. Im Januar wurde bekannt, dass Müller die Scheidung eingereicht und schon einen neuen Freund hat, einen Immobilien-Unternehmer aus der sächsischen Messestadt.

Da waren die Zeiten noch in Ordnung:

Durch ihre zahlreichen Auftritte in Reality-Formaten lernt sie über mehrere Ecken zudem Prinz Frédéric von Anhalt kennen. Der 78-Jährige hatte sich selbst den Adelstitel erkauft und durch das Erbe seiner verstorbenen Frau, dem Hollywood-Starlet Zsa Zsa Gabor, ein Vermögen angehäuft. Neben diversen Skandalen in Reality-Shows ist der Prinz hauptsächlich damit beschäftigt, erwachsene Menschen zu adoptieren. Was er davon hat, ist nicht bekannt. Sechs Söhne hat er bereits als seine anerkannt.

"Er wollte schon immer eine Tochter haben", sagt Neon. Da kommt Melanie Müller ins Spiel, für die eine Adoption lukrativ wäre. Neben dem Adelstitel hätte sie Anrecht auf das 60-Millionen-Vermögen der Hollywood-Ikone. "Darum geht es ihr aber nicht. Es ist reine Empathie. Sie würde auch für ihn sorgen", sagt der Manager.

"Die Adoption wird stattfinden", sagt Neon. Der Zeitpunkt ist aber noch unklar. Denn Müllers Kinder stellen dabei ein rechtliches Problem dar. Zudem ist die Frage aufgetaucht, ob die Hochzeit mit Blümer nach deutschem Recht überhaupt rechtsgültig ist. "Das prüfen derzeit die Rechtsanwälte. Es gibt keine Belege und keine schriftlichen Nachweise", so Neon.

Hat die Ehe Bestand, müsste Mike Blümer der Adoption zustimmen. Der 55-Jährige hat bereits gesagt, dass er das nicht tun würde. Das Tischtuch zwischen ihm und der Ex sei zerstritten. Melanie Müller bedauere das. "Ihr größter Wunsch ist es, dass sie sich in Zukunft in einer Patchwork-Familie mit Mike an einen Tisch setzen kann", sagt Neon.

Die Sängerin hat in den vergangenen Tagen auf Mallorca entspannt und kehrt nun erst eiunmal nach Deutschland zurück. In der anstehenden Saison plant sie Auftritte an der Playa de Palma.