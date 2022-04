Neues vom prominenten Immobilienmakler Marcel Remus auf Mallorca: Der 35-Jährige, der im vergangenen Jahr wegen Herzproblemen einige Tage im Krankenhaus verbringen musste, hat am Donnerstag (7.4.) den Kaufvertrag für eine Immobilie im exklusiven Stadtteil Son Vida hoch über Palma de Mallorca unterschrieben.

Dort soll die so genannte "Remus Vital Finca" entstehen. Übersetzt heißt das: Gesundheits- und Wellness-Urlaub in der gehobenen Preisklasse. Für 1.600 Euro die Nacht können Urlauber hier unter anderem auf einem Platz mit Flutlicht Tennis spielen. Es gibt ein Indoor Gym und ein Ninja Warrior Outdoor Gym sowie einen riesigen Pool. Separat buchbar sind ein Koch für gesunde Ernährung, ein Personal Trainer und ein Physiotherapeut.

Der Kontakt zu Marcel Remus ist hingegen inklusive. "Ich persönlich und meine Mutter kümmern uns um den Check-In. Und wenn der Mieter das möchte, komme ich auch gerne mal zum Grillen vorbei", erzählt der Immobilienmakler der MZ.

Mindesmietdauer 30 Tage

Die Mindestmietdauer beträgt 30 Tage. Damit muss Remus keine Ferienvermietungslizenz für das Haus beantragen, da eine monatsweise Vermietung schon in die Gesetzgebung der Langzeitvermietung fällt. Der Immobilienmakler umgeht so das kürzlich von der Balearenregierung beschlossene Moratorium auf die Vergabe von Ferienvermietungslizenzen. Remus sagt, bisher hätten vor allem Unternehmen angefragt, die das Haus etwa als Incentive für ihre Mitarbeiter nutzen möchten.

Bevor es losgeht, stehen in dem Haus, das vor rund zehn Jahren im mallorquinischen Stil gebaut wurde, noch ein paar Renovierungen an. "Der Stil wird gemütlich mediterran, aber sehr edel und elegant", sagt Remus. Die aktuelle Trendfarbe Gründ beim Innendesign soll bei der Einrichtung ebenso vorkommen wie Erdtöne. Die offizielle Einweihungsparty soll am 3. Juni stattfinden. Nach der üblichen Art von Remus wird dies mit großem Tamtam stattfinden. Eingeladen wird ein US-amerikanischer "Megastar, der perfekt zum Konzept passt", erklärt der Makler.

Remus selbst geht es nach dem gesundheitlichen Schrecken vor einem halben Jahr wieder besser. "Vollgas und Attacke, aber eben Gesundheit an erster Stelle", beschreibt er seinen aktuellen Gemütszustand. "Definitiv war der Krankenhausaufenthalt eine Inspiration für das Projekt. Die Gesundheit ist das Wichtigste."