Das Jahr war für viele wegen der andauernden Corona Pandemie besonders auf Mallorca hart. Der Immobilienmarkt jedoch boomt wie nie zuvor. Wie ist Ihre Bilanz?

Die Corona-Krise hat auf Mallorca finanziell leider definitiv viele hart getroffen. Dennoch glaube ich, dass die Insel die Krise gut überstehen wird! Mallorca ist und bleibt Destination Nummer 1 in Europa und trotz der Pandemie, den Reisebeschränkungen und den ständig wechselnden Hygienemaßnahmen war die Sommersaison dennoch unerwartet positiv. Außerdem haben noch mehr vermögende Menschen die Insel als perfekten Standort für sich entdeckt und schätzen gelernt. Viele meiner Kunden legen ihr Geld in Immobilien, also in Beton-Gold an, möchten somit ihr Geld sichern und sich und der Familie gerade in harten Zeiten wie diesen ein Refugium schaffen. Viele haben den Lockdown auf Mallorca verbracht und von hier aus über Video-Anrufe und E-Mail-Verkehr gearbeitet. Wenn man Europa betrachtet, liegt Mallorca ganz weit vorne: perfekte Infrastruktur, Sicherheit, gutes Klima und internationales Klientel. Für mich gibt es keinen besseren Ort, der so viel Lebensqualität bietet!

Sie sind Immobilien-Experte in Son Vida, haben selbst eine Villa dort, was ist das Besondere an der Region?

Ich liebe Son Vida! Sicherlich ist der gesamte Südwesten schön und jeder Ort bietet Vor- und Nachteile, zumal jeder Käufer einer Immobilie andere Ansprüche und Vorstellungen hat. Tätig bin ich grundsätzlich zwischen Palma bis Andratx, aber Son Vida, das Beverly Hills von Mallorca, ist für mich, mit den knapp 500 Luxusvillen, die exklusivste Gegend auf Mallorca. Die Nähe zu Palma, die Ruhe, die breiten Straßen, die Golfplätze, all das macht Son Vida zu etwas Besonderem mit sehr viel Charme und Klasse. Ganz wichtig ist meinen Kunden natürlich der Aspekt der Sicherheit: Son Vida ist 24 Stunden bewacht und es gibt nur eine Ein- und Ausfahrt mit Wachpersonal. Deshalb kaufen eben viele Prominente oder Wirtschaftsgrößen in der Gegend. Im Februar verkaufe ich in Son Vida das bisher teuerste Haus für knapp 20 Millionen Euro an einen meiner Kunden. Die Bauträger schaffen mittlerweile spektakuläre Anwesen, die es so in der Form und zu den Preisen früher nie auf der Insel gab! In diesem Jahr konnte ich allein in der Region Son Vida 12 Anwesen vermitteln. Früher galt Son Vida als altbacken und verstaubt. Jetzt boomt der Markt dort extrem und es ist so angesagt und beliebt wie nie zuvor. Zumal es auch so gut wie keine freien Grundstücke mehr gibt. Ich selbst habe vor zwei Jahren ein Haus am Golfplatz gekauft und bin ein großer Son-Vida-Fan! Es spricht ja sehr viel dafür, wenn der Makler selbst sein Geld dort investiert.

Im Mai eröffneten Sie Ihre Villa Remus in Son Vida. Sie kostet pro Nacht ab 1950 Euro. Ist Ihr Konzept der ersten Social Media Villa aufgegangen?

Als ich die Villa gekauft habe, hatte ich die Idee das erste Social-Media-Haus der Welt zu erschaffen. Meine Follower auf Instagram und Facebook haben bei dem Umbau und der Ausstattung komplett mitentscheiden. Danach folgte eine exklusive Einweihung mit hochkarätigen Gästen wie Hollywood Ikone Joan Collins, Burlesque-Star Dita von Teese oder Moderatorin Frauke Ludowig. Seit Mai kann das Haus wochenweise für den Urlaub gemietet werden und seit Fertigstellung ist es durchgehend vermietet und auch für den nächsten Sommer haben wir schon einige Buchungen. Zahlreiche Promis wie u.a. Star DJ Robin Schulz oder Model Rebecca Mir und Massimo Sinato setzten sich in der Villa Remus für ihre Social-Media-Kanäle bereits perfekt in Szene. Die Pandemie führte auch dazu, dass viele vermögende Kunden sich lieber eine luxuriöse Villa mieten mit einem großen Pool und Garten, anstatt im Hotel mit Maske auf andere Gäste zu treffen. Villa Remus bietet auf 700 Quadratmetern Wohnfläche 5 Schlafzimmer, 7 Bäder, Fitnessstudios innen und außen, eine Sauna und eine beeindruckende Luxusküche im Louis Vuitton Stil. Preis pro Nacht 1.950 Euro.

Wie wird sich der Luxus-Immobilienmarkt auf Mallorca entwickeln? Wer sind aktuell Ihre Käufer?

Die Folgen von Corona, die Negativzinsen und die unsichere Lage an den Finanzmärkten treiben die Immobilienpreise besonders im Luxussegment weiter nach oben! In 2021 konnte ich mit meiner Firma Marcel Remus Real Estate den Umsatz im Vergleich zum Jahr 2019 mehr als verdoppeln. In diesem Jahr habe ich für über 100 Mio. Euro Immobilien auf der Insel verkauft. Das ist ein enormes Transaktionsvolumen. Insgesamt wurden 27 Objekte mit einem Durchschnittsimmobilienverkaufspreis von 3.748.000 Euro durch mich vermittelt. Die Nationalität der Käufer: 24 Deutsche, 2 Österreicher, 1 Pole. Vermietungen wurden nicht berücksichtigt. Die Käufer werden im Vergleich zu den Jahren davor auch immer jünger, der jüngste Kunde in diesem Jahr ist 23 Jahre alt, self-made und kommt aus der Start-up-Branche. Der älteste Käufer ist 88, Großindustrieller, und hat seinen zwei Kindern jeweils eine Immobilie gekauft.

Was waren Ihre diesjährigen Highlights und welche Ziele haben Sie für das neue Jahr?

Mein persönliches Highlight in diesem Jahr war definitiv der TV-Dreh für meine neue Prime-Time-Sendung und zudem ein RTL-Dreh mit den Maklerkollegen der Netflix Erfolgsserie „Selling Sunset“ in Los Angeles. Das sind definitiv meine Vorbilder, denn sie haben es geschafft, das verstaubte Makler-Business mit Sexappeal und Lifestyle aufzumotzen. Das probiere ich seit Jahren durch meine TV-Sendungen, Youtube-Haustouren und meiner großen Remus-Lifestyle-Night, aber das Immobilienmaklergeschäft in Europa ist, was das angeht, leider immer noch sehr konservativ. 2022 wird sehr spannend. Im April erscheint die neue Ausgabe meines Magazins Mr. Lifestyle und am vierten August findet wieder meine große Remus-Lifestyle-Night statt, die ich bereits jetzt vorbereite. Zudem arbeite ich gerade an einer neuen Möbel- und Wohn-Accessoire-Kollektion - die ich definitiv im neuen Jahr produzieren möchte. Natürlich viele weitere Immobilienverkäufe. Aber das wichtigste ist ganz klar, gesund zu bleiben, der Rest kommt dann von ganz allein. An Motivation mangelt es mir definitiv nicht. Ich bin extrem stolz auf mein Mini-Team rund um meine Mutter Silke, die seit mittlerweile fünf Jahren für mich arbeitet und Käufer und Verkäufer betreut und meine Assistentin Bettina, die mir seit 15 Jahren den Rücken freihält und das Büro managt. Wenn 2022 alles so weiterläuft wie bisher, bin ich sehr zufrieden und extrem dankbar.

