Am Mittwoch (1.6.) läuft auf RTL2 die ersten zwei Folgen "Alles auf neu!" und "Unters Messer für ein besseres Köpergefühl" der fünften Staffel von „Daniela Katzenberger - ­Familienglück auf Mallorca". In der Doku-Soap müssen sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis allen Herausforderungen ­stellen, die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.

Die fünfte Staffel wurde im Corona-Jahr 2020 gedreht. Lockdowns, Beschränkungen und neue Regeln haben Mallorca im Griff, und auch die ­Katzenberger-Cordalis-Familie wurde auf die Probe gestellt. „Nicht nur, dass Daniela und ­Lucas im verflixten siebten Jahr ihrer Beziehung sind, sondern auch ständig 24 Stunden aufeinanderzusitzen, stellte die Beziehung auf die Bestandsprobe", heißt es in der Programmankündigung. Daniela Katzenberger ist nach der Schwangerschaft nicht mit ihrem Körper zufrieden „Doch diese Probe haben die beiden mit Bravour gemeistert und nehmen neue Dinge in Angriff. Ein sehr großes Vorhaben schwirrt Daniela immer wieder im Kopf rum: Seit sie Mama ist, fühlt sie sich nicht mehr wohl in ihrem Körper. Die Schwangerschaft, die Geburt und das Stillen haben Spuren hinterlassen. Deshalb überlegt Daniela, sich einem Mami-Update zu unterziehen. Außerdem ist es Zeit, neuen Schwung in das Familienleben zu bringen. ­Sophia schläft nach wie vor bei Mama und Papa im Bett. Deshalb haben Daniela und ­Lucas beschlossen, ihrer kleinen Prinzessin das ,Alleine-Schlafen' mit einem neuen Hochbett und einem altersgerechten Zimmer schmackhaft zu machen. Um mehr Pep ins Bett zu bringen, hat die 34-Jährige sich einen weiteren Plan zurechtgelegt. Eine Poledancestange soll her."