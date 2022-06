Man kann es auf Mallorca auch ganz heimlich tun - heiraten. So geschehen bei Popsänger und "The Voice"-Juror Nico Santos. Der 29-jährige heiratete Anfang Juni seine Freundin Aileen auf Mallorca, wie zuerst die "Bild" berichtet. Dem Artikel zufolge dauerten die Feierlichkeiten vier Tage an. Nico Santos bestätigte die Hochzeit am Montag (13.6.) durch Bilder auf Instagram.

Lange Jahre waren die beiden befreundet, ehe vor zwei Jahren Gefühle ins Spiel kamen. Nun krönten sie die Liebe an jenem Ort, an dem sie ihren Ursprung nahm. Denn wie Niko Santos im Podcast "Talk-O-Mat" verriet, trafen sich die beiden erstmals auf Mallorca: „Aileen habe ich schon vor gut neun Jahren kennengelernt als ich noch auf Mallorca gelebt habe. Auf Facebook wurde sie mir damals als Freundin vorgeschlagen, weil sie in dem gleichen Klubhotel arbeitete wie ich“, so der Sänger. View this post on Instagram A post shared by Nico Santos (@nicosantosofficial) Geheiratet wurde in Santanyí, im Edel-Ressort "Cal Reiet", eine aus dem Jahre 1881 stammende, anmutig renovierte Villa bestehend aus 15 Zimmern und Suiten. Mit den Flitterwochen ist es allerdings nun vorbei. In wenigen Tagen startet der Sänger seiner Sommer-Tour durch Deutschland, die Schweiz und Tschechien. Nico Santos ist der Sohn von Melitta-Mann Egon Wellenbrink und ist auf Mallorca aufgewachsen. /dj