Da staunten einige Passanten in dem beliebten Badeort Colònia de Sant Jordi im Südosten von Mallorca am Donnerstag (13.10.) plötzlich nicht schlecht. Am Strand nahe der Hafenpromenade war unter anderem ein Jury-Pult aufgebaut, an dem die "Deutschland sucht den Superstar"-Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi sowie die Neuzugänge Katja Krasavice und Leony saßen.

Drum herum liefen die Kameras heiß und die Kandidaten der Gesangsshow gaben am Mikrofon bei den Recalls ihr Bestes. Von Sonntag (9.10.) bis einschließlich Donnerstag (13.10.) hat der Sender RTL auf der Insel Teile der 20. und letzten Staffel des Gesangsformats gedreht. "Die Kandidaten sind am Sonntag angereist und fliegen heute wieder zurück", bestätigte eine Sprecherin des Senders der MZ. Vor allem für langjährige Fans des Gesangsformats war Dieter Bohlens Rückkehr in die Jury im Sommer eine Nachricht: Insgesamt 18 Staffeln lang saß Bohlen, der einen Teil des Jahres im Südwesten der Insel verbringt, hinter dem Jury-Pult. Lediglich 2022 setzte er nach seinem Rauswurf durch RTL aus, Florian Silbereisen sprang ein. Damit waren Bohlen und seine Schlagfertigkeit sozusagen das Aushängeschild der Sendung. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich der Poptitan wie gewohnt verliebt mit Partnerin Carina in Port d'Andratx: Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dieter Bohlen mit Carina (@dieterbohlen) Mallorca ist die erste Station der Recalls. Von hier aus geht es für die Kandidaten und die Jury dann in ein exotischeres Land, wo sie sich in den "Auslands-Recalls" beweisen können. Der Auslands-Recall findet, das wissen nun auch die Teilnehmer, die sich dafür qualifiziert haben, in Thailand statt, wie die Sendersprecherin der MZ am Donnerstag (13.10.) bestätigte. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dieter Bohlen mit Carina (@dieterbohlen) Lombardi in der Luxusfinca Für Schlagzeilen in der "Bild" hatte kürzlich auch die luxuriöse Unterkunft von Jury-Mitglied Pietro Lombardi gesorgt. Der einstige Gewinner der 8. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", der bald zum zweiten Mal Vater wird, soll in einer Luxus-Finca im Südosten der Insel untergekommen sein. Das Haus mit einer Wohnfläche von 550 Quadratmetern und einem Outdoor-Pool, beheizbarem Innenpool mit Wasserfall, Sauna, fünf Schlafzimmern, sechs Bädern und Fußbodenheizung sowie 16.000 Quadratmeter Land soll Lombardi nach Angaben des Blattes für gerade mal 700 Euro pro Tag gemietet haben. Ein wahres Schnäppchen wäre das. Mitgekommen sind seine schwangere Freundin Laura Maria Rypa sowie deren Mutter. Angereist waren die drei mit einem Privatjet. Rypa ist Influencerin und nutzt die idyllische Finca-Umgebung bereits eifrig für Aufnahmen, bei denen sie ihren Babybauch in Szene setzen kann. Am Mittwoch (12.10.) etwa zeigten sich beide in einem Instagram-Video turtelnd an der Cala Llombards. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 ✨ (@lauramaria.rpa) Laut der Bild-Zeitung soll Lombardi für seine Teilnahme an der Abschiedsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" 400.000 Euro bekommen. Zum dritten Mal auf Mallorca Es war bereits das dritte Mal, dass der Sender die Recalls auf Mallorca drehte. Der Stichtag für die Ausstrahlung der Jubliäumsstaffel ist noch nicht bekannt. Die Mallorca-Folgen sollen laut der Sprecherin im Frühjahr 2023 im Fernsehen zu sehen sein.