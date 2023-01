Erst Mitte Dezember ist der frühere Tennisstar Boris Becker frühzeitig aus britischer Haft entlassen worden und nach Deutschland ausgereist. Jetzt plant er bereits einen Mallorca-Aufenthalt: Wie der Veranstalter des exklusiven Golfturniers "Golden Swing", Ramin Seyed, auf MZ-Nachfrage bestätigte, wird der 55-Jährige am 11. März als Star-Gast bei dem Event auf T-Golf Calvià antreten.

Die Veranstaltung auf dem 18-Loch-Platz wird aktiv als Celebrity Event beworben, bei dem zahlreiche bekannte und gutbetuchte Persönlichkeiten auflaufen werden. So sollen in diesem Jahr laut dem Klatsch-Portal vip.de unter anderem auch der Ex-Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff, Ex-Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath, Ex-Basketball-Nationalspieler Andrej Mangold sowie Model Julia Römmelt dabei sein. Aufgrund von Exklusiv-Verträgen mit RTL will Veranstalter Seyed keine weiteren Angaben zu Boris Beckers Teilnahme machen. "Aber es stimmt, er wird dabei sein."

Mallorca-Verbindung mit Aufs und Abs

Boris Beckers Mallorca-Vergangenheit ist lang - und von Höhen und Tiefen geprägt. Wie so viele Schöne und Reiche hatte Boris Becker einst regelmäßig die Urlaube auf Mallorca genossen und war oft in den Golfclubs anzutreffen. Noch zu seinen aktiven Zeiten als Profisportler hatte der sechsfache Grand-Slam-Sieger 1997 das Anwesen Son Coll bei Artá für 500.000 Euro erworben.

Nur zwei Jahre später erfolgte ein Baustopp wegen illegal errichteter Gebäude - 2003 rückten die Bagger an, Becker musste Teile der Neubauten wieder abreißen lassen. Schon 2002 wollte Becker die Finca wieder verkaufen. Doch es fand sich kein Käufer für den damals aufgerufenen Preis. 2006 weihte der Tennisprofi das Anwesen offiziell ein, wohl um den Preis in die Höhe zu treiben. Doch auch im Jahr darauf wollte niemand 15 Millionen Euro für Son Coll bezahlen. Immer wieder kam der hoch verschuldete Becker in den folgenden Jahren auch auf Mallorca in Zahlungsverzug. Dreimal mussten seine Anwälte eine Zwangsversteigerung der Finca abwenden. Stets überwies der ehemalige Tennisstar erst in letzter Minute die ausstehenden Rechnungen. 2017 erklärte ein Gericht in London Becker für insolvent. Der Ex-Profi hat seine Zahlungsunfähigkeit stets bestritten. Seine Anwälte pochten darauf, dass Einnahmen aus dem Verkauf der Finca zu erwarten seien. Doch das Anwesen verfiel zunehmend, der Preis sank.

Hippie-Besetzer auf der Finca

Im Jahr darauf geriet Son Coll wieder in die Schlagzeilen, als der deutsche Hippie "Bauchi" mit mehreren Kumpanen die Finca besetzte. Nach seinen Aussagen wollte er das schöne Gebäude retten und wieder herrichten. Streitigkeiten in der Gruppe der selbsternannten Retter und die 2019 anrückende Polizei setzten dem ein Ende. Auf die Besetzer angesprochen blieb Becker stets gelassen und meinte, dass ihm die Finca nicht länger gehöre. 2019 verleibte sich einer seiner Gläubiger, die englische Privatbank Arbuthnot Latham, das Anwesen ein.

Frühzeitig entlassen

Die MZ traf Becker zuletzt im August 2021 auf der Insel an, als er zur Vernissage einer Kunstausstellung seines ältesten Sohns Noah in die Gerhardt Braun Gallery in Palma de Mallorca kam, sich allerdings medienscheu gab, um seinem Sohn nicht die Show zu stehlen. Ende April 2022 verurteilte ihn ein britisches Gericht dann zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Sein Insolvenzverwalter warf ihm vor, Vermögen in Millionenhöhe verschwiegen zu haben. Dass er bereits im vergangenen Dezember - also nach gut sieben Monaten - entlassen wurde, verdankt der frühere Tennisprofi einem speziellen Entlassungs- und Abschiebungsprogramm für ausländische Häftlinge.