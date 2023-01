Mit einer Wintermütze, einem Wollpulli und Jeans bekleidet, hat Hollywood-Star Nicole Kidman sich am Samstag (21.1.) bei einem Besuch in Valldemossa vor der Kälte geschützt. Gemeinsam mit einem Begleiter spazierte die 55-Jährige durch die Gassen des weltberühmten Tramuntana-Dorfes. Sie besuchte unter anderem die Kirche Sant Bartomeu und das Geburtshaus der Heiligen Catalina Thomas.

Das Valldemossa-Pflichtprogramm sieht natürlich auch einen Besuch in der Kartause vor, in der George Sand und Frédéric Chopin 1838-39 ihren berühmten Winter auf Mallorca verbrachten. Laut MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" beließ es Kidman aber bei einem Besuch des Platzes vor dem Gebäude. Sie ging auch in einige kleine Läden hinein und blieb scheinbar weitgehend unerkannt, obwohl viele Mallorquiner am Wochenende in die Tramuntana fuhren, in der Hoffnung, einen Blick auf ein paar Schneeflocken zu erhaschen.

Darum ist Nicole Kidman auf Mallorca

Die australisch-amerikanische Schauspielerin ist derzeit auf der Insel, um gemeinsam mit Stars wie Morgan Freeman, Laysla De Oliveira und Avatar-Star Zoe Saldaña die Serie "Lioness" zu drehen, die von Paramount produziert wird. Darin spielt Kidman die Chefin der CIA. Die auf realen Ereignissen basierende Story dreht sich um Undercover-Agentinnen, die sich in ein Terrornetzwerk einschleusen, um es von innen heraus zu zerschlagen. Die auf Mallorca gedrehten Szenen spielen in einem arabischen Land.

Am Dienstag und Mittwoch wird im Velodrom Palma Arena gedreht. Danach geht es in den Norden der Insel. Am Strand von Formentor soll die Ankunft eines Bootes gefilmt werden. Auch einige Kampfszenen mit Schusswechseln sind geplant, die sowohl mit Kränen als auch Drohnen gedreht werden sollen. Danach geht es noch auf die Halbinsel Sa Fortalesa, wo eine arabische Hochzeit aufgezeichnet wird.

Das Film-Team hatte in den vergangenen Wochen bereits in der Altstadt von Palma sowie im Technologie-Zentrum Parc Bit gedreht. Auch das Pueblo Español ist Schauplatz für die Serie. Offenbar dient es als Location für die CIA-Zentrale in der Serie. /pss