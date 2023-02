Sorge um die Mallorca-Auswanderin Iris Klein: Wie die "Bild-Zeitung" am Donnerstag (2.2.) berichtet, gab es am Vortag einen Notfalleinsatz im Haus ihrer Tochter Jenny Frankhauser, bei der die Reality-TV-Darstellerin untergekommen ist. Der Grund sei ein "internistischer Notfall", so die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Eine Person sei vor Ort medizinisch behandelt worden und dann ins Krankenhaus gefahren worden.

Begleitet wurde der Einsatz von einem Notfallhubschrauber. Die "Bild-Zeitung" zitiert auch Nachrichten, die Klein in ihrem WhatsApp-Status gepostet haben soll. Demnach lautete eine "Lebt wohl... ich kann nicht mehr." Auch ihre Tochter bestätigte gegenüber der Zeitung, dass es ihrer Mutter derzeit nicht gut gehe.

Seit zwei Wochen im Rampenlicht

Die 55-Jährige steht seit knapp zwei Wochen verstärkt im Rampenlicht, nachdem sie ihren Ehemann Peter Klein öffentlich mehrfach einer Affäre bezichtigt hatte. Er soll sie im Rahmen des in Australien stattfindenden Dschungelcamps mit der Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen haben. Am vergangenen Montag (30.1.) zog sie nach eigenen Angaben aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca aus und reiste nach Deutschland. Am Tag darauf erklärte sie, eine Auszeit nehmen zu wollen, bis es ihr ein wenig besser ginge.

Am Mittwoch veröffentlichten verschiedene Medien Bilder von der Ankunft Peter Kleins am Flughafen Frankfurt. Diese zeigten ihn in zusammen mit Yvonne Woelke. Auf einem vor Ort aufgezeichneten Video scheinen sich Klein und Woelke zu küssen.

Peter Klein war als Begleiter seines Schwiegersohns Lucas Cordalis in Australien gewesen. Woelke begleitete die spätere Siegerin Djamila Rowe. Während die Kandidaten an den Dreharbeiten für die Show teilnahmen, waren die Begleiter in einem luxuriösen Hotel untergebracht. Iris Klein wirft den beiden vor, dass sie sich dort näher gekommen sind. Peter und Iris Klein sind seit 2005 verheiratet und wanderten 2018 nach Mallorca aus.