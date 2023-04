Nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Peggy Jerofke versucht Steff Jerkel mit einem neuen Lokal im selben Ort sein Glück. Der Auswanderer hat ein Lokal in der Avinguda Cala Agulla gepachtet. Der MZ gewährt er einen ersten Einblick in die Bauarbeiten. "So wird der Laden nicht mehr lange aussehen", sagt Jerkel. Er und seine Mitarbeiter seien vor allem im Innenbereich "wild am umbauen".

Am 20. Juli soll das Lokal pünktlich zur Frauen-Fußball-WM eröffnen. "Das wird ein hartes Stück Arbeit, der Laden ist riesengroß und wir haben noch viel vor", sagt Jerkel. Das Lokal soll insgesamt 600 Quadratmeter groß sein und über 400 bis 500 Sitzplätze verfügen. "Auf die Terrasse scheint den ganzen Tag die Sonne", schwärmt Jerkel, der im Freien eine kleine Cocktail-Ecke anbringen will. Steff Jerkels Lokal soll spezielles Ausschenksystem bekommen "Es wird alles von A bis Z umgebaut. Ich werde eine große Küche einbauen lassen, die bestimmt 200.000 Euro verschlingt, den Boden aufreißen, neue Leitungen legen für Fernseher, die Musikanlage und ein neues Ausschenksystem", sagt Jerkel. Durch Letzteres sollen die Gäste nach einer kurzen Einführung ihr Bier in der weitläufigen Bar direkt an den Tischen selbst zapfen können. Noch würden Experten prüfen, ob es trotz der Hitze auf Mallorca möglich ist, dass das Bier gekühlt bei den Gästen ankommt. Aktuell sind bereits die Decken offen, um neue Leitungen anzubringen. Außerdem wird gerade eine Treppe gebaut, die ins Lager hinabführen soll. "Auch Möbel lasse ich wieder extra bauen", erzählt der Gastronom der MZ. Dart-Scheiben und Fernseher sollen ebenfalls angebracht werden, um Turniere anbieten und Fußballspiele übertragen zu können. "Am Ende wird es hoffentlich wunderschön", sagt Jerkel glücklich. Seine langjährige Partnerin Peggy Jerofke arbeitet unterdessen an den letzten Details vor der Wiedereröffnung von "Tiki Beach". Nach der Trennung will sie das bislang gemeinsam betriebene Lokal an der Meerespromenade in Cala Ratjada alleine schmeißen. Eröffnung ist am 6. April geplant.