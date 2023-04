Knapp eine Woche, nachdem bekannt geworden war, dass die spanische Schauspielerin Ana Obregón per Leihmutterschaft in den USA ein Kind bekommen hat, hat sich die 68-Jährige zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Zeitschrift "Hola!" erklärte sie, dass sie nicht, wie bislang vermutet, die Mutter des Kindes sei.

