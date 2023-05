"Son Bunyola leuchtet in der Ferne", schreibt Richard Branson in seinem neusten Mallorca-Post auf Instagram. Auf dem Bild ist der Milliardär mit Sportschuhen und kurzer Hose im Tramuntana-Gebirge zu sehen. Im Hintergrund ganz klein liegt Bransons neues Luxushotel Son Bunyola. Dort hat der Brite in den vergangenen Tagen die letzten Arbeiten überwacht.

Auf Instagram haut er ordentlich auf die Werbetrommel: "Das Team hat diese wunderschöne Finca mit viel Sorgfalt restauriert. Das Gebiet, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, mit Olivenhainen, Zitrusbäumen und herrlichem Meerblick." Er fügt noch hinzu, dass das Hotel im Juni eröffnet wird und schon jetzt gebucht werden kann.

Der Gründer der Virgin-Unternehmensgruppe nutzte die Zeit auf Mallorca, um einen Fahrradausflug durch das Tramuntana-Gebirge zu unternehmen. Auf Instagram publizierte er ein Video von dem "besten Teil der Tour". Darin fährt er eine Straße mit Blick aufs Meer hinunter.

So soll das Hotel Son Bunyola aussehen

Am 16. Juni ist der Stichtag, an dem Bransons Luxushotel eröffnen soll. Es entsteht auf dem historischen Anwesen Son Bunyola, die Gäste sollen in einem Herrenhaus untergebracht werden, das so im 18. Jahrhundert errichtet wurde, deren Ursprünge aber bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Auf den insgesamt 4.300 qm bebauter Fläche werden 28 Zimmer untergebracht, sieben davon große Suiten mit Salon, Schlafzimmer, Terrasse oder Balkon. Hinzu kommen zwei Pools und zwei Restaurants.

Andere Luxushotels auf der Insel haben mehr von alledem, viel mehr. Was Son Bunyola obendrein bieten will, ist Geschichte, Natur und Exklusivität. Das Resort der Marke Virgin Limited Edition verbindet "historischen Charme mit modernem Luxus" in einem "abgeschiedenen Refugium mit spektakulärem Blick auf das Mittelmeer und das Tramuntana-Gebirge", wie es auf der Website heißt. /mwp