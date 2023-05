Der nächste US-Star besucht Mallorca und dürfte den Hype um die Insel in Nordamerika noch einmal mehr befeuern. Denn das, was Oprah Winfrey macht, empfiehlt oder unterstützt, wird seit Jahrzehnten von einer Heerschar treuer Jünger befolgt und nachgemacht. In den vergangenen Tagen verweilte sie einige Urlaubstage vor der Tramuntana-Küste an Bord der Segelyacht "Eos". Diese gehört dem US-Medienmagnaten Berry Diller. Der Zeitung "Ultima Hora" zufolge waren neben dem Unternehmer und seiner Frau auch die belgische Designerin Diane von Fürstenberg und die TV-Persönlichkeit Gayle King Teil der Reisegruppe.

Winfrey nutzte den Besuch auf der Insel für einen kleinen Landgang. Wie sie in ihrem Instagram-Profil mitteilte, unternahm sie eine rund drei Kilometer lange Wanderung an der Nordwestküste der Insel. Diese sei "beautiful", schrieb sie. Die 69-Jährige drückte zudem ihre Dankbarkeit darüber aus, dass ihre neuen Knie den Ausflug mitgemacht haben. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Talkmasterin im Jahr 2021 zweimal operiert worden war. Dies habe ihr Bewusstsein für ihren Körper noch einmal neu geschärft, erklärte sie damals. Schon 2019 Besuch auf Mallorca Es ist nicht das erste Mal, dass die TV-Persönlichkeit der Insel einen Besuch abstattet. Im August 2019 weilte sie auf der Yacht "Rising Sun" des US-Entertainmentmoguls David Geffen vor der Insel. Ob es auch damals einen Besuch an Land gab, ist nicht überliefert. Die "Rising Sun" lag in den vergangenen Tagen ebenfalls vor Mallorca, am Mittwochnachmittag fuhr sie in Richtung Südfrankreich davon. 3 Bei der "Eos" mit einer Länge von 93 Metern handelt es sich um eine der größten Segelyachten der Welt. Sie soll rund 70 Millionen US-Dollar gekostet haben und bietet Platz für 16 Gäste und 21 Crewmitglieder. Über die Annehmlichkeiten an Bord ist vergleichsweise wenig bekannt. Mittlerweile liegt sie im Hafen von Barcelona. /pss