Noch dauert es einige Monate, bis man ab Juni einen Direktflug mit United Airlines zwischen Palma de Mallorca und New York nehmen kann, aber das Werben um amerikanische Urlauber hat bereits begonnen. Bei der Tourismusmesse Fitur in Madrid trafen Vertreter des Inselrats Mitte Januar mit Vertretern der US-Fluglinie zusammen, um eine gemeinsame Strategie zu besprechen.

Dabei soll der Fokus nicht nur auf den US-Markt, sondern auch auf Kanada gelegt werden. Der Flughafen Newark ist ein wichtiges Drehkreuz in Nordamerika, sodass auch Urlauber aus dem Nachbarland der USA relativ unkompliziert auf die Insel reisen können.

Werbeveranstaltung in Miami

Der Auftakt der Marketingkampagne soll im März stattfinden. Da nehmen Vertreter des Inselrats an einer Werbeveranstaltung in Miami teil, die von der spanischen Tourismus-Agentur Turespaña und United Airlines organisiert wird. Neben Mallorca soll bei dem Event auch die Kanareninsel Teneriffa vorgestellt werden, die ebenfalls als neues Ziel im Rahmen der transatlantischen Expansion der Fluglinie eingeführt wird.

Ein Monat später sollen die ersten Reisejournalisten nach Mallorca kommen, um die Vorzüge des Urlaubs auf der Insel kennenzulernen. Im Fokus steht Mallorca als Luxusziel: So will man der Presse und den Influencern unter anderem Luxushotels, die mallorquinische Gastronomie, Golfplätze und Wanderungen in der Tramuntana vorstellen.

Ziel für Geschäfts- und Freizeittourismus

Und es sind nicht nur die offiziellen Stellen, die sich um US-Urlauber bemühen. So gab das Hotel Ljs Ratxó in Puigpunyent vergangene Woche eine Vereinbarung mit dem New Yorker Unternehmen The Muse Collection bekannt, das verschiedene Marketing- und Verkaufsaktivitäten durchführen wird, um das Haus als Ziel für den Geschäfts- und Freizeittourismus zu positionieren.

Auch in umgekehrter Flugrichtung sollen Touristen angelockt werden. Die Mallorquiner sollen New York vor allem über Pauschalreisen kennenlernen. Eine Woche mit Flug, Drei-Sterne-Hotel und Transfers kostet ab 1.400 Euro, bei Vier-Sterne-Unterkünften ab 1.700 Euro. Der Hin- und Rückflug allein ist ab 600 Euro zu haben. Es liegen bereits Buchungen für Flitterwochen und Geschäftsreisen vor. Zudem soll New York als Ausgangspunkt für Rundreisen durch die USA dienen. Der Präsident von Aviba, dem Verband der Reisebüros der Balearen, Xisco Mulet, ist überzeugt, dass die neue Route "funktionieren wird". /pss