Seit Mitte Januar beschäftigt die Boulevard-Welt die öffentlich ausgetragene Trennung der Mallorca-Auswanderer Iris und Peter Klein sowie die angebliche Affäre, die Letzterer mit der Schauspielerin und Moderatorin Yvonne Woelke gehabt haben, haben oder in Zukunft haben soll. Die Mutmaßungen, dass das ganze Drama früher oder später in einer TV-Sendung münden wird, begleiten das Dreiecksdrama quasi schon von Beginn an.

Darum geht es in der Show Nun steht der Sendetermin für das erste Format, in dem zwei der Protagonisten teilnehmen. Ab 25.7. sind Peter Klein und Yvonne Woelke um 20.15 Uhr in der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge" zu sehen. In dem Programm geht es darum, aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung zu machen – und im besten Fall 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Der gelernte Maler und Lackierer Peter Klein bringt durchaus Berufserfahrung für ein solches Projekt mit. "Vier Hobby-Handwerker:innen-Teams stellen sich der Bau-Herausforderung ihres Lebens", liest man in der Programmankündigung. "Sechs Wochen haben die Paare Zeit, um ihr Können unter Beweis zu stellen und vier identischen Wohneinheiten in hochwertige Wohlfühloasen zu verwandeln. Hier sind Kreativität, Talent und starke Nerven gefragt! Denn die Teams arbeiten, essen und schlafen 24 Stunden auf der Baustelle." Das ist die Jury Insgesamt wird es sechs Folgen geben. "Begleitet und unterstützt werden die Teams dabei von Expertin und Fernsehmoderatorin Eva Brenner", erklärt RTL. "Am Ende einer jeden Woche werden die Räume von der Fachjury, bestehend aus 'Hot oder Schrott'-Legende Detlef Steves, Architekt Alexander Pieper und Retail Design Consultant Kristina Ströh, bewertet. Das Paar mit den wenigsten Punkten muss die Bau-Challenge verlassen und hat keine Chance mehr auf das Preisgeld." Die Dreharbeiten begannen Mitte April und waren vor allem für Peter Klein ziemlich anstrengend. Zumindest kam er vor einigen Wochen deutlich abgemagert auf die Insel zurück. /pss