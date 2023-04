Wie die MZ am Donnerstag (20.4.) exklusiv erfahren hat, ist Mallorca-Resident Peter Klein aktuell in Nordrhein-Westfalen, um dort mit seiner vermeintlichen Geliebten, Yvonne Woelke, ein Format für den Sender RTL zu drehen. Dafür sollen die beiden sieben Wochen lang gemeinsam in einer Wohnung eingeschlossen werden, um diese komplett zu renovieren. Der gelernte Maler und Lackierer Peter Klein bringt durchaus Berufserfahrung für so eine Art Projekt mit.

Laut MZ-Informationen heißt das Format "The Block" und wird in einer Universitätsstadt in NRW gedreht. Das Format stammt ursprünglich aus Australien. Auf Anfrage beim Sender RTL teilte ein Sprecher am Donnerstag (20.4.) mit: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass Peter Klein und Yvonne Woelke für RTL vor der Kamera stehen." Bis Ende Mai nicht verfügbar Auch als die Betreiberin von Krümels Stadl, Marion Pfaff, im März beim Management des Mallorca-Residenten anfragte, ob Klein in ihrem Nachtlokal auftreten könnte, hieß es, man könne ihn bis Ende Mai aus beruflichen Gründen nicht buchen. Daraufhin kam Pfaff auf die Idee, Woelke zu engagieren, die bereits einen Song aufgenommen haben soll. "Das Management hat sich noch nicht zurückgemeldet", sagte Pfaff Anfang der Woche gegenüber der MZ. Nun sind der Mallorca-Resident, der als Kneipensänger durchstarten will und die Newcomerin im Gesangsbusiness also erst einmal gemeinsam mit Dreharbeiten beschäftigt, die Karrieren als Sänger müssen offenbar hinten angestellt werden. Seit Januar Drama Das Ehedrama um Peter und Iris Klein macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig. In den vergangenen Wochen stichelten Iris Klein und Yvonne Woelke immer wieder auf Instagram gegeneinander. In einem Interview mit der "Bild-Zeitung" erklärte Peter Klein kürzlich, die Krise mit seiner Frau habe schon viel früher begonnen als bislang bekannt. Bereits als er Schwiegersohn Lucas Cordalis Anfang 2022 nach Südafrika zur – letztlich gescheiterten – Dschungelcamp-Teilnahme begleitete, hätten Iris und er sich entfremdet.