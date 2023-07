Ab dem 4. August soll eine neue Enthüllungs-Doku des britischen Streamingdienstes ITVX über Ex-Tennisstar und -Mallorca-Fincabesitzer Boris Becker namens "Boris Becker: The Rise and Fall“ (dt. "Der Aufstieg und Fall von Boris Becker") anlaufen. In Deutschland wird sie bei Paramount+ gezeigt. Drei Jahre lang soll ein Kamerateam den Ex-Tennisstar, der sich auf der Insel zuletzt auf dem ATP-Tennisturnier Mallorca Championships in Santa Ponça hat blicken lassen, für die Doku begleitet haben. Auch Beckers einstige Mallorca-Finca nahe Artà soll darin vorkommen. Was man in der Doku über Becker erfahren wird, will die "Bild"-Zeitung schon vorab herausgefunden haben.

Warum Becker auf der Mallorca-Finca Pferde versteckt haben soll

In der ersten Folge der Doku soll Beckers Ex Lilly Becker der Boulevard-Zeitung zufolge ein Mallorca-Detail ausplaudern: So habe Boris Becker einst auf seiner Finca in Artà seine Pferde im Schlafzimmer versteckt. Der Grund: Gutachter wollten das Anwesen unter die Lupe nehmen und in Spanien muss man beim Kauf und Verkauf von Pferden eigentlich Steuern zahlen. „Du musst für sie (die Pferde – Anm. der Red.) Steuern zahlen, und er hatte das nicht getan. Boris hat die Pferde im Schlafzimmer versteckt. Der eine Typ versuchte, in unser Schlafzimmer zu kommen", soll sie in der Doku sagen.

Boris Becker hatte seine Finca Son Coll bei Artà im Jahr 1997 gekauft. Wegen illegaler Umbauten kam es zu Problemen. Später fand Becker keine Käufer für das Grundstück und es wurde lange besetzt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier:

Derzeit soll ein deutscher Jungunternehmer, der die Finca aufgekauft hat, sie umgestalten. Laut Boris Beckers Anwalt sei die Geschichte seiner Ex "frei erfunden", wie die Bild-Zeitung zitiert.

Intime Momente

Neben Mallorca-Erinnerungen sollen die Zuschauer auch einen der intimsten Momente des ehemaligen Grand-Slam-Champions miterleben können, nämlich wie er wenige Stunden vor seinem Haft-Antritt seine Tasche packte. Becker war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er gegenüber seinen Insolvenzverwaltern Stillschwiegen über Vermögenswerte in Millionenhöhe bewahrt hatte.

Neben den finanziellen Problemen sind auch Beckers private Beziehung ein Thema. In einem Interview mit Lilly Becker des Boulevard-Blatts erzählte sie unter anderem, was nach der Trennung von Boris Becker alles passierte und findet klare Worte für ihren Ex. „Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist. Es macht ihm Angst, dass er den Inhalt dieser Doku nicht beeinflussen kann. Er ist es gewohnt, andere zu steuern und zu manipulieren. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt", zitiert ihn die Bild.

Doch kein "toller Vater"?

Becker soll versucht haben, zu verhindern, dass einzelne Aussagen verschiedener Personen, die sich über den Tennisstar ausgelassen haben, in der Doku gezeigt werden. Laut Lilly Becker wollte er etwa sie dazu bringen, sich nicht negativ über sein Verhältnis zu dem gemeinsamen Sohn des Paares, Amadeus, zu äußern: "Er hat Amadeus in diesem Jahr nur einmal getroffen – und veröffentlichte sofort ein Foto auf Instagram, um zu zeigen, was für ein toller Vater er ist. So ist er.“

Auch Sandy Meyer-Wölden kommt in der Doku zu Wort. Mit ihr war Becker ebenfalls liiert, kurze Zeit nach dem Kennenlernen (im August 2008) sogar verlobt. Alles war ganz schnell gegangen: "Zu meinem Geburtstag stieg er ins Flugzeug, kam angeflogen. Er war gar nicht eingeladen, tauchte plötzlich auf. Ich war verzaubert, dass so ein Mann sich so sehr um mich bemühte. Meine Freundinnen meinten: Gib ihm eine Chance", zitiert die "Bild" Meyer-Wölden. Nach knapp drei Monaten soll damals alles schon wieder vorbei gewesen sein. Boris Becker kam wieder mit Sharlely zusammen, von der er sich vorher gerade getrennt hatte. „Ich habe nie wieder mit ihm gesprochen", zitiert die Bild sie in dem separaten Interview weiter. Obwohl Becker Sharlely später geheiratet hat, seien sie und Meyer-Wölden mittlerweile miteinander befreundet.

Auch sie kommen vor

Neben ehemaligen Verflossenen und Familienmitgliedern sollen auch die Tennislegenden John McEnroe und Björn Borg sowie Ex-Tennis-Profi Pat Cash und Beckers früherer Trainer Günther Bosch sowie Sportjournalist Rolf Hauschild zu Wort kommen. In England soll die zweiteilige Doku des Streamingdienstes ITVX ab dem 13. Juli zu sehen sein, in Deutschland ab dem 4. August bei Paramount+.