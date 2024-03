Erst Ende Februar war bekannt geworden, dass Danni Büchner samt ihrer fünf Kinder künftig nicht mehr in der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" zu sehen sein wird. Nun steht fest: Fans dürfen sich auf ein neues Format mit der Fünffachmutter freuen, das auf RTLZWEI laufen wird. Es wird „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ heißen, wie der Privatsender am Montagmorgen (25.3.) bekannt gegeben hat.

Zunächst soll es vier Folgen geben, die derzeit noch produziert werden. Darin zeige die alleinerziehende Mutter ihren Alltag auf Mallorca. "Zwischen Umzugsplänen und Träumen von der erneuten Selbstständigkeit regelt sie den Alltag ihrer sechsköpfigen Familie. Sie unterstützt ihre Kinder liebevoll dabei, ihre eigenen Wege zu gehen, sei es Joelinas Ausbildung zur Stewardess, Jadas Jurastudium und Modelkarriere oder Diegos Traum vom Profifußball", liest man in der Programmankündigung. Da Joelina und Jada Karabas womöglich kurz davor stehen, das familiäre Nest zu verlassen, muss sich Danni Büchner überlegen, ob sie im alten Haus der Familie in Son Servera bleiben will oder ein neues Familiendomizil gefunden werden muss.

Die neue Doku-Soap gewähre nicht nur Einblicke in das private Leben der Fünffachmama, sondern auch der Geschäftsfrau Danni Büchner. "Danni Büchner plant neben ihrer Karriere eine Teilhaberschaft in einer von ihrer Familie renovierten Bar, die mit einem großen Opening eröffnet werden soll", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Das sagt Danni Büchner

"Es ist offiziell, ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue und wie dankbar ich bin für diese Chance. Mir kommen auch gleich die Tränen", teilte die Auswanderin ihren Followern am Montag (25.3.) auf Instagram mit. Die neue Sendung sei ein großer Meilenstein, den Danni Büchner den engen Menschen um sie herum zu verdanken habe, die immer an sie und ihre Familie geglaubt haben. Viele hätten das nicht getan. Nun habe die Familie die Möglichkeit, sich noch näher zu zeigen, sagte sie unter Freudentränen.

Das sagen der Sender und die Produktionsfirma

„Danni Büchner ist ein Reality-Star und eine starke Frau und Mutter, die für ihre Familie alles tut. Gerade letztere Seite ihrer Persönlichkeit wurde bisher nicht ausreichend gezeigt. Das holen wir nun nach und begleiten das bewegende und turbulente Leben von Danni und ihren Kindern auf Mallorca. Es ist schön, dass sie künftig bei RTLZWEI zu sehen sein wird", wird Programmdirektor Malte Kruber des Bereichs Entertainment beim Sender in der Ankündigung zitiert.

Produziert wird das Format von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG. Torsten Maassen von der Produktionsfirma äußerte sich wie folgt zum neuen Format mit der bekannten Auswanderer-Familie: „Danni Büchner ist seit Jahren eines der bekanntesten und beliebtesten Gesichter im Reality-TV. Sie und ihre Kinder Joelina, Volkan, Jada, Jenna und Diego werden das Publikum schon bald mit vielen neuen Geschichten überraschen und unterhalten. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit RTLZWEI bei dieser besonderen neuen Doku-Soap.“

Voraussichtlicher Sendetermin

Dazu, ab wann das neue Format genau zu sehen sein wird, wollte der Sender am Montag (25.3.) noch keine Auskunft geben. Die vierteilige Sendung soll in jedem Fall aber noch 2024 ausgestrahlt werden, heißt es. Auch dazu, worin sich das Format mit den Büchners zu den Inhalten von "Goodbye Deutschland" unterscheidet, äußerte sich eine Sprecherin nicht: "Aktuell haben wir noch keine genauen Daten, wann die Sendung zu sehen sein wird, und da die Dreharbeiten anhalten, können wir auch noch nichts Weiteres zum Doku-Inhalt sagen."

So wurde Danni Büchner bekannt

Danni Büchner, die mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" war, zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Im November 2018 verstarb ihr Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter lebt zurückgezogen auf dem Land bei Son Servera im Osten Mallorcas.

Bei "Goodbye Deutschland" konnten Zuschauer die Büchners zuletzt im November 2023 sehen. Neben Auswanderer-Kollege Steff Jerkel war sie danach bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen. Derzeit ist sie zudem in der neuen Reality-Show "The 50" von Amazon Prime zu sehen.