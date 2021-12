Lego, Playmobil, Spielzeugautos und -flugzeuge, Hula-Hoop-Reifen, Laufräder, Wurfspiele, Barbiepuppen und andere Dinge, die Kinderherzen höherschlagen lassen. All das bekommt die Hilfsorganisation Hope vor Weihnachten in diesem Jahr nicht von Privatpersonen, sondern per Großlieferung vom nahe Dortmund ansässigen Werkhof Hagen.

Das Besondere: Die Spielsachen sind in zweierlei Hinsicht nachhaltig. Einerseits handelt es sich um gebrauchtes Spielzeug, dem die Mitarbeiter des Werkhofes nach einer Instandsetzung, Wiederaufbereitung und Reinigung ein zweites Leben schenken.

Andererseits ist die Aktion Teil des Projekts „Rückspiel“ der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Jobcentern bietet der Werkhof Hagen langzeitarbeitslosen Menschen damit die Möglichkeit, sich über die Arbeit an den Spielzeugen und in den hauseigenen Sozialkaufhäusern wieder an den Arbeitsmarkt anzunähern.

„Dank der Aktion können wir auf einen Schlag all unsere Kinder versorgen“, freut sich Jasmin Nordiek, eine der drei Gründerinnen von Hope Mallorca. Doch bis die Geschenke in der Woche vor dem Drei-Königs-Tag an schätzungsweise weit über tausend bedürftige Kinder auf Mallorca verteilt werden, gibt es noch einiges zu tun.

Für die Tankfüllung des Transporters, der die Spielsachen von Deutschland auf die Insel bringt, sammelt der gemeinnützige Verein etwa noch Spenden (Bank: Cajamar Santanyí, IBAN: ES48 3058 4516 4227 2000 9268). Einmal vor Ort, müssen die wieder hergerichteten Spielsachen zudem noch weihnachtlich verpackt werden. „Wir wissen nicht genau, wie viele Geschenke wir bekommen werden, aber auf jeden Fall über 1.000“, so Nordiek. Fürs Verpacken sucht Hope am 8., 15., 22. und 29. Dezember jeweils ab 13 Uhr noch freiwillige Helfer. Die Bastelrunde findet im Hope-Lager im Carrer Sebastiana Clar, 3, in Santanyí statt. Auch die MZ nimmt an der Aktion teil und leistet gleichzeitig ebenfalls einen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Sie stellt Hope für die Verpackung der Geschenke Zeitungspapier zur Verfügung, das sonst vernichtet worden wäre.

Plätzchen backen

Weihnachten wäre kein richtiges Weihnachten ohne die dazugehörigen Leckereien wie Plätzchen oder Christstollen. Auch mit ihnen will Hope Bedürftigen wieder eine Freude machen. Alle, die gern backen, können ihre Leckereien ab sofort und bis zum 6. Januar 2022 im Hope-Lager in Santanyí oder an den Verteilstationen in Portocolom, s’Illot, Pollença, Can Picafort, Alcúdia oder Cala Bona abgeben (Öffnungszeiten hier nachlesen).