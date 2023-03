Eine große Ehre für einen Traditionschor von Mallorca: Am Mittwoch (8.3.) haben die "Blauets de Lluc" zum ersten Mal in ihrer Geschichte, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, vor dem Papst gesungen. Insgesamt 40 junge Sängerinnen und Sänger der Escolania de Lluc nahmen an der Generalaudienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz im Vatikan teil.

Die Lieder der Blauets erklangen zu Beginn der Audienz, bei der Ankunft des Papstes auf dem Platz in seinem Cabrio, mit dem er an Tausenden von Teilnehmern vorbeifuhr und diese begrüßte. Das Repertoire der Escolania umfasste "Jubilate Deo" und "Ave Maria", beide von Xabier Sarasola, "Glòria Maria" von J. L. Lambert und "Cançó a la Verge" von Pau Casals. Geschenke von Mallorca für den Papst Die Audienz endete mit dem Segen des Heiligen Vaters für alle anwesenden Gläubigen. Papst Franziskus trat dann an die Gruppe heran, begrüßte alle und nahm sich Zeit für ein Gespräch, in dem er verschiedene Geschenke aus dem Wallfahrtsort Lluc erhielt: Bänder der Jungfrau von Lluc, die Figur eines Blauet aus Ton, die von der Keramikkünstlerin Malena Roig angefertigt wurde, das Buch "Llull paraula - Lluc imatge", ein Bild des Heiligen Alonso Rodríguez, das von dem mallorquinischen Jesuiten P. Miquel Garau gemalt wurde, und weitere Gaben. Bischof Sebastià Taltavull erklärte, dass es eine "sehr bewegende" Feier war, dass der Vatikan seit Beginn der Gespräche zur Vorbereitung dieses Besuchs "die Escolania de Lluc mit großer Zuneigung empfangen hat", die - so fügte er hinzu - "es verdient, weil sie so hart arbeitet". Er beschrieb auch die große Aufregung der Kinder, als Papst Franziskus sich ihnen näherte und sich direkt an einige von ihnen wandte. Der Bischof bemerkte, dass der Heilige Vater "wie immer" an Mallorca, an den Aktivitäten der Diözese und an den Menschen interessiert war, an die er sich von seiner Reise im Jahr 1983 erinnert. Für die Blauets stehen nun noch weitere Auftritte an. Die Schulleitung von Lluc hat für diese Tage zudem ein Programm mit Besichtigungen der wichtigsten historischen und kulturellen Stätten der Stadt vorbereitet. Großes Gefolge des mallorquinischen Chors Neben den Sängern nahmen etwa 150 mallorquinische Pilger unter der Leitung des Bischofs von Mallorca, Sebastià Taltavull, und des Priors des Wallfahrtsortes Lluc, Marià Gastalver, an der Veranstaltung auf dem Petersplatz teil. Auch die Familien der Kinder, die Erzieher und das Leitungsteam, der Musikdirektor Ricard Terrades, der Organist Rafel Riera sowie Mitglieder des Vereins Antics Blauets und der Fundació Diocesana Ramon Llull de Colegios Diocesanos waren anwesend. Der Bürgermeister von Escorca, Antoni Solivellas, und seine Frau nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Die Delegation wurde auch von zwei mallorquinischen Priestern, Josep Ramon Ortega und Julio Barcudi, begleitet, die derzeit zu Studienzwecken in Rom leben. Der Bischof von Mallorca nahm während der Audienz einen der für Bischöfe reservierten Plätze ein. /bro