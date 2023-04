Am Ostermontag (10.4.) hat es wieder tausende Menschen auf Mallorca, der Tradition folgend, zu kleinen Kapellen gezogen, um dort im Kreise von Familie und Freunden die Auferstehung Jesu zu feiern. Diese Pilgerwanderungen heißen "pancaritats" und sind mit ihrer fröhlich-festlichen Stimmung ganz anders als die Osterprozessionen der vergangenen Tage.

Hier werden die letzten "Panades" und "Robiols" der Karwoche verzehrt oder große Paellas in riesigen Pfannen zubereitet und im Freien verspeist. Messen gehören ebenfalls dazu, Volkstänze, Musik und Kinderspiele sorgen für Stimmung und Unterhaltung.

Die pancaritats am Ostermontag

Muro hat die "pancaritat" am Montag in der Kapelle von Sant Vicenç begangen, wo Hunderte von Pilgern morgens zu Fuß aus dem Dorf kamen, um den Klängen der Sackpfeifenspieler zu lauschen und sich mit der Heiligenfigur von Sant Vicenç fotografieren zu lassen. Auch in Campanet hat die Wallfahrt bereits am Ostermontag in großem Stil begonnen. Am Dienstagnachmittag geht es dort mit der Aufrichtung einer Kiefer bei der alten Kirche aus dem 13. Jahrhundert und anschließendem Imbiss weiter.

Die Wallfahrtskirche Santa Llúcia ist das Herzstück der pancaritat von Mancor de la Vall. Das Fest endet jedoch nicht an der Kirche, denn den ganzen Nachmittag über finden im Stadtzentrum Konzerte statt. In Selva begaben sich die Einwohner und Nachbarn traditionsgemäß zum Oratori del Puig de Crist Rei. Nach der Prozession und Messe findet ein Paella-Wettbewerb statt. In Caimari konzentriert sich das Fest auf das Erholungsgebiet Es Fornassos, wo die Teilnehmer "arròs brut" essen.

Im Westen der Insel sind am Montagmorgen Hunderte von Menschen von der Plaça d'Espanya in Andratx zum Castell de Sant Elm gezogen. In Pollença endet das Festprogramm der Karwoche auf dem Puig de Maria, wo die Dorfbewohner ihre fröhliche pancaritat feiern. Die Diada del Puig beginnt morgens mit einer feierlichen Messe, dann folgen die beliebten Spiele und eine gemeinsam genossene Paella.

Hier geht es am Dienstag weiter

Auch in anderen Orten der Insel finden an diesem Dienstag zum Abschluss der Osterfeiertage die traditionellen Wallfahrten statt, unter anderem der Fall in Sa Pobla, Llubí, Montuïri und Vilafranca. /bro