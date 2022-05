Für Julia Holz, die 17 Jahre lang auf Mallorca gelebt hat, ist am Donnerstag (13.5.) ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Mutter einer Tochter hat einen eigenen Song inklusive Video herausgebracht. Er heißt "Viva a loco". Gedreht wurde auf Mallorca.

"Ich habe den Song letztes Jahr im April schreiben lassen, eine Woche, nachdem ich meine Krebsdiagnose bekommen hatte. Es war immer mein größter Wunsch, einen eigenen Song zu haben, bevor ich vielleicht sterbe oder nicht sterbe", so die Influencerin, die ihre Gebärmutterhalskrebs-Diagnose im Frühjahr 2021 öffentlich gemacht hatte.

Aufgenommen hat sie ihn letztes Jahr im Juni. Beinahe wäre erst einmal nichts aus dem Projekt geworden: Direkt am Aufnahmetag habe sie erfahren, dass sie eine Chemotherapie machen muss, und wollte den Termin im Tonstudio daher zunächst absagen. "Durch eine Flasche Wein und Motivation ist das Ganze doch entstanden und ich bin sehr glücklich darüber", erzählt die 36-Jährige.

Worum geht's?

Die Message des Liedes lautet: "Lebe dein Leben, denn man lebt nur ein Mal". Auch ihre Freundin Gina Rühl etwa, die bei einem Unfall einen Arm verloren hat, sei in dem Video zu sehen. "Ich fand es wichtig, zu zeigen, dass wir alle normale Menschen und trotz unserer Makel liebenswert sind."

Neben Rühl sind in dem Video auch die Auswanderer Caro und Andreas Robens kurz zu sehen ebenso wie Jada Karabas, die Tochter von Danni Büchner, und Britt Jolig.

Mallorca im Video

Auch Mallorca-Kulisse kommt in dem Video nicht zu kurz. Gedreht wurde unter anderem in Maioris, in Badia Blava, in Alcúdia, Palma, Valldemossa. "Man wird tolle Ecken der Insel in dem Video sehen", verspricht Julia Holz. "Ich habe eine tiefe Verbindung zu Mallorca. Auch wenn ich aktuell nicht dort lebe, bleibt sie ein großer Teil meines Lebens. Mallorca war auch ein perfekter Ort, um meine Gefühle zu zeigen", so die 36-Jährige über den deutsch-spanischen Song. Der Dreh sei sehr emotional gewesen, sie habe viel geweint, erzählt sie der MZ. "Natürlich kommen an den Klippen beim Sonnenuntergang Emotionen hoch. Es ist ja nun einmal viel passiert auf der Insel", so Holz, die mit dem Song auch andere dazu ermutigen will, ihre Träume wahr werden zu lassen.

Ausschließen, dass sie mit ihrer Tochter und ihrem Partner Iwan van Buul zurück auf die Insel kommt, möchte sie nicht. Im Gegenteil: "Wir schauen uns derzeit nach einer Ferienwohnung um. Iwan führt auf der Insel ja auch noch ein Restaurant", so Holz, die die Insel für die Krebsbehandlung vorübergehend verlassen hat. Seit Januar lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von Aachen.

Bekannt wurde die Rostockerin unter anderem durch das Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland". Die ehemalige Betreiberin von mehreren Restaurants auf Mallorca hatte sich zudem als Influencerin über die vergangenen Jahre hinweg eine digitale Fangemeinde aufgebaut. Sie nutzt ihre Präsenz und Reichweite in den sozialen Netzwerken, um Produkte oder Lebensstile zu bewerben und damit auch Einnahmen zu generieren. Zudem berichtete sie immer wieder von der Insel und ihrer Erkrankung. Auf Instagram (mrs.julezz) folgen ihr derzeit 530.000 Menschen.