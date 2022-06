In Mülleimern, in Büschen oder unter Zäunen. Die Drogenhändler der Schinkenstraße in der Playa de Palma versteckten die Drogen an öffentlichen Orten, um nicht mit dem Rauschgift erwischt zu werden. Die Nationalpolizei hat jedoch in enger Zusammenarbeit mit der Ortspolizei von Palma neun mutmaßliche Drogendealer im Alter zwischen 26 und 58 Jahren festgenommen.

Nachdem sich die Beschwerden von Anwohnern, Ladenbesitzern und Hoteliers an der Playa de Palma über das Auftauchen von Drogen an allen möglichen Stellen des Ballermanns häuften, startete die Einheit für Drogen und organisierte Kriminalität der Nationalpolizei die sogenannte Operation "Container". Die Anwohner hatten unter anderem berichtet, dass sich viele dieser Drogenhändler rund um die berühmte Schinkenstraße als Straßenverkäufer ausgäben. Drogendealer gaben sich als Straßenhändler aus Um die Drogendealer zu identifizieren, gingen die Ermittler zumeist in Zivil in regelmäßigen Abständen in die Gegend. In der Tat fanden sie mehrere Straßenhändler, die zwar auch Schmuck und Souvenirs verkauften, aber den zahlreichen Passanten auch häufig Drogen anboten. Nachdem sie die mutmaßlichen Drogenhändler ausgemacht hatten, sammelten sie Beweise. Dabei stellten sie fest, wie die Drogenhändler arbeiteten: Nachdem sie mit einem Touristen den Verkauf von Drogen vereinbart hatten, ließen sie ihn in der Nähe warten, während sie die Drogen aus ihrem Versteck abholten. In vielen Fällen waren die Drogen in Mülleimern versteckt. Nachdem sie das Innere durchwühlt hatten, fanden sie kleine Tütchen mit Marihuana, Haschisch, MDMA und Kokain. Razzia in der Schinkenstraße: halbes Kilo Rauschgift beschlagnahmt Am Donnerstag (16.6.) durchsuchten dann fünfzig Polizisten zusammen mit Drogenspürhunden bei einer Razzia die Gegend rund um die Schinkenstraße. Dabei verhafteten sie die neun mutmaßlichen Drogenhändler und stellten fast ein halbes Kilo Rauschgift sicher, das in Müllcontainern und anderen Orten versteckt war. Sie fanden unter anderem ein viertel Kilo Marihuana, 90 Beutel Kokain und mehr als 300 MDMA-Pillen. Außerdem beschlagnahmten sie Haschisch, Potenzmittel und sechs Tütchen mit Heroin. Insgesamt etwa 950 Dosen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, weitere Festnahmen sind nicht ausgeschlossen. /mwp