Zuerst war Mallorca auf den Veröffentlichungen in dem sozialen Netzwerk Instagram nicht eindeutig zu erkennen, später aber haben die Protagonistin des Dating-Formats "Bachelorette", Sharon Battiste, und der Gewinner, Jan Hoffmann, sich "geoutet": Das frisch verliebte Paar verbringt derzeit seinen ersten Liebesurlaub auf Mallorca.

Verliebt schlenderte das Paar etwa über den Markt und durch die Gassen von Alcúdia, badete im Meer an der Playa de Sant Joan, machte eine Bootstour und genoss am Strand den Sonnenuntergang.

Im Norden untergebracht

"Ich genieße hier magische, liebevolle und schöne Tage mit Jan und seiner Familie. Bin unglaublich dankbar für alles und so happy wie schon lange nicht mehr", schrieb Battiste zu einem Foto, auf dem sie auf der Treppe an einem Hauseingang in Alcúdia sitzt.

Im Ende Juli ausgestrahlten Finale der Show konnte sich Hoffmann gegen den Kandidaten Lukas Baltruschat durchsetzen: Der Florist gewann damit nicht nur die berüchtigte letzte Rose, sondern auch das Herz der Schauspieler, die man etwa aus dem Format "Köln 50667" kennt.