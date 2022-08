Ballermann- und Mallorca-Fans können sich den Samstag (27.8.) um 20.15 Uhr schon einmal vormerken: Der Sender Kabel Eins zeigt dann "50 Jahre Ballermann". Die Sendung ist der Auftakt zur neuen Prime Time am Samstag bei Kabel Eins, heißt es in einer Ankündigung. Zum ersten Mal in seiner Geschichte zeige der Sender auf diesem Slot Eigenproduktionen. An den darauffolgenden Samstagen lüfte dann eine neue, dreistündige Formatreihe namens „Die geheime Welt …“ erstaunliche Geheimnisse in spannenden Alltagswelten, heißt es in einer Pressemeldung des Senders. Teil der Sendung am Samstag (27.8.) sind unter anderem Sängerin Mia Julia und Sänger Peter Wackel.

Los ging es mit den Merowingern: So wurde die Playa de Palma auf Mallorca zum "Ballermann" Zurück zum Ursprung Sie hat Kabel-Eins-Reporter Peter Giesel auf der Insel besucht. Schon seit über 20 Jahren berichtet der TV-Journalist von der Baleareninsel, etwa in seiner Sendereihe „Achtung Abzocke“. Anlässlich des 50. Geburtstags begibt sich Giesel nun auf Spurensuche zurück zum Ursprung der bekanntesten und beliebtesten Party-Meile der Deutschen. In dem Format „50 Jahre Ballermann“ trifft er Zeitzeugen, Künstler, Macher, Manager und die großen Legenden des Party-Mekkas. Unter anderem diese Künstler sind dabei Teil des Formats ist, neben vielen anderen, Sängerin Mia Julia. Erstmals vom Ballermann gehört habe sie mit etwa zwölf Jahren durch eine "Ballermann-Hits"-CD. „Da wusste ich: Es gibt Alkohol, nackte Menschen und Party. Das ist super, genau mein Schlaraffenland“, zitiert sie der Sender. Die Sängerin feiert ebenso wie Ballermann-Legenden Peter Wackel, Lorenz Büffel, Bernhard Brink und Tom Gerhardt das halbe Jahrhundert der Kultmeile. Die Reportage blickt aber auch auf die Schattenseiten des Ballermanns, wie den bis heute ungeklärten dreifachen Mord an „Bierkönig“-Gründer Manfred Meisel und seiner Familie, oder auch die schwierige Lockdown-Zeit während der Corona-Pandemie. Zur Wiederholung einschalten Wer um 20.15 Uhr noch keine Zeit hat, kann am Samstag (27.8.) auch um 23.20 Uhr einschalten. Dann läuft auf Kabel Eins eine Wiederholung der Sendung.