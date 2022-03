Comeback nach der Corona-Pause: Ballermann-Sänger Mickie Krause wird am 7. April bei der Saison-Eröffnung im Megapark an der Playa de Palma auf Mallorca auftreten. Das gab der Partytempel auf seiner Facebook-Seite bekannt. "2022 können wir endlich wieder gemeinsam und mit Vollgas in unsere langersehnte Sommer-Sonne-Partysaison starten."

Mickie Krause selbst sagte gegenüber dem TV-Sender Vox: "Endlich darf ich wieder da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und für mich fühlt es sich auch immer ein bisschen wie Urlaub an. Nach quasi zwei Jahren Berufsverbot freue ich mich umso mehr wieder meine Leidenschaft ausleben zu können. Und endlich wieder die Bühne zu rocken auf Mallorca.“ Hoffnung auf einen Sommerhit Das könnte Sie interessieren: Szene Neue Benimmregeln am Ballermann: Könnte das sogar klappen? Szene Big Player am Ballermann auf Mallorca legen sich Benimmregeln auf Szene Ballermann-Provokateur Ikke Hüftgold: "Ich finde es gut, dass es andere Regeln gibt" Arbeiten Arbeiten auf Mallorca: So kommt man an einen Job in der Partyszene am Ballermann und in Cala Ratjada Er freue sich auch für die Mitarbeiter, die alle endlich wieder arbeiten könnten, so Krause. „Mallorca ist natürlich der Multiplikator für deutsche Stimmungsmusik und auch ich habe viele neue Sachen am Start und hoffe natürlich auch den einen oder anderen Sommerhit zu landen." Während der durch Corona bedingten Pause hatte der Sänger ("Zehn nackte Frisösen") im vergangenen Jahr unter anderem an der TV-Sendung "Let's Dance" teilgenommen. Anfang des Jahres wurde bei ihm während der Dreharbeiten zur Sendung "Showtime of my Life" Blasenkrebs diagnostiziert. Mittlerweile hat er nach Informationen von Vox seine zweite Operation hinter sich und befindet sich in Therapie. /pss