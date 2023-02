Gleich mehrere Orte auf Mallorca sind dieser Tage prominent in der 20. Staffel des Gesangsformats "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL zu sehen. Erstmals erschien die Insel am Ende der bereits ausgestrahlten 11. Folge des Formats vom vergangenen Samstag (18.2.). Darin flogen die Teilnehmer, die sich für die sogenannten "Recalls" auf Mallorca qualifiziert hatten, von Düsseldorf nach Palma.

Die Kandidaten gibt RTL in einer Pressemitteilung bekannt. In alphabetischer Reihenfolge sind das:

Adriano Pecoraro (21) aus Neuwied

Aileen Sager (22) aus Birkenfeld

Andrea Renzullo (26) aus Hamm

Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg

Clara Stampf (21) aus Frankfurt

David Leischik (27) aus Köln

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

Felix Gleixner (26) aus Amberg

Isa Berisha (22) aus Salzgitter

Jaden Fischer (17) aus Bocholt

Jana Milena Eßer (23) aus Eberau (Österreich)

Jill Lange (22) aus Römerstein

Julian Hildebrandt (27) aus Xanten

Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover

Lawa Baban (25) aus Gießen

Lea Bill (19) aus Grevenbroich

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz)

Lukas Becker (22) aus Bonn

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Melino Winterstein (23) aus Ingenheim

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Nico Grund (29) aus Köln

„Big N“ Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther

Olga Levit (29) aus Berlin

Olivia Reichert (21) aus München

Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Riccardo Colo (22) aus Wuppertal

Rose Ndumba (23) aus Essen

Sascha Wilhelm (29) aus Aach

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Sidan Yilmaz (22) aus Altenholz

Svenja Plaumann (22) aus Duisburg

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein

Vivien Ververgaert (28) aus Weeze

Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

Zeltlager auf Acker nahe Campos

Nach der Ankunft am Flughafen Mallorca sangen die Teilnehmer noch fröhlich, doch die Vorfreude auf die Insel war schnell verflogen.

Nach einem Cocktail-Umtrunk nahe dem Strand Platja Estanys in Colònia de Sant Jordi ging es für die Teilnehmer statt in eine Villa zu einem abgelegenen Acker nahe Campos. Dort mussten sie die ersten Nächte in einem Zeltlager verbringen, ihre Zelte sogar selbst aufschlagen.

Der Weg zum Superstar ist nicht immer einfach und beginnt selten direkt im Luxus, lautete die Message von Jury-Mitglied Pietro Lombardi, als er die Kandidaten dort besuchte. Er muss es ja wissen, auch er war einst Kandidat. Die Campregeln erklärte er den Kandidaten: Es gilt Handy-, Rauch- und Lagerfeuerverbot. Auch die Jury-Neuzugänge Katja Krasavice und Leony schauten auf dem Acker vorbei. Sie überbrachten drei Kandidaten die Überraschungs-Nachricht, dass sie noch am selben Abend "mit einem Star" im Bierkönig auftreten dürfen. Später stellte sich heraus, dass die Kandidaten zusammen mit Schlagersänger Julian Sommer (u.a. "Dicht im Flieger") performen. Bei Kandidatin Jill Lange versagte die Technik. Doch der Sängerin gelang es, zu improvisieren.

Wer kommt weiter?

In der 12. Folge von DSDS, die am Mittwoch (22.2.) zu sehen ist, kommt es nach der Nummer mit dem Zeltplatz noch dicker: Einige Teilnehmer müssen in einem „Wackler“-Contest für die Teilnahme an den kommenden Recall-Sets kämpfen. Für so manchen wird die Mallorca-Reise schon wieder enden, bevor sie richtig begonnen hat. Für wen, entscheiden die Jury-Mitglieder Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony.

Danach geht es für die Teilnehmer in neu zusammengesetzte Gruppen in das Gesangs-Coaching für das erste Recall-Set. Hier fragt sich unter anderem: Wie werden die Talente miteinander harmonieren? Schaffen sie es, sich gesanglich aufeinander einzustimmen? Während die einen laut der Ankündigung überhaupt keine Schwierigkeiten mit den Songs zu haben scheinen, fließen bei den anderen die ersten Tränen: Manchmal hängt es an den Textkenntnissen, teils am Timing.

Zittern auf der Alpaka-Farm in Felanitx

Glück haben indessen die „Goldene CD“-Kandidaten: Andrea Renzullo, Kiyan Sepehr Yousefbeik, Riccardo Colo und Tilly Horn: Sie dürfen das erste Set überspringen und stehen schon sicher in der nächsten Runde.

Auf einer Alpaka-Farm in der Gemeinde Felanitx empfangen die Juroren die restlichen verbliebenen Teilnehmer bei für Mallorca eher untypischem Regenwetter zu den ersten Gruppen-Auftritten. Im ersten Set seien folgende zu sehen, heißt es in der Ankündigung weiter:

• Rose Ndumba, Lawa Baban, Jill Lange und Olga Levit singen „Big Energy Latto feat. Mariah Carey & DJ Khaled“

• Monika Gajek, Tatjana Ivanovic, Dilara Sabahat und Marleen Schäfer bieten „Easy On Me“ von Adele dar

• Nico Grund, Lukas Becker, Sidan Yilmaz und Jaden Fischer singen „As It Was“ von Harry Styles

• Aileen Sager, Natalie Nock, Vivien Ververgaert und Olivia Reichert gehen mit „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai an den Start

• David Leischik, Bobby Jovanovic, Julian Hildebrandt und Adriano Pecoraro singen „Another Love“ von Tom Odell

• Nikolaos „Big N“ Simediriadis Isa Berisha, Peris Achilleas Grigoriadis und Fatih Yüksel singen „Peaches“ von Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

• Svenja Plaumann, Clara Stampf, Lea Bill und Julienne-Selin Faber performen „Love Me Like You Do“ von Ellie Goulding

• Taro Sperlich, Melino Winterstein und Zeno Rubens Barbieri Reuter singen „Shivers“ von Ed Sheeran

• Lorent Berisha, Sem Eisinger und Felix Gleixner probieren ihr Glück mit „Unchained Melody“ von The Righteous Brothers

Auch Überraschungsgast Mario Teusch, der ab und an etwa in "Krümels Stadl" in Peguera auftritt und Kandidat der 5. Staffel der Gesangsshow war, kommt in der Mallorca-Folge vor. Er lockert mit seinem Set-Opener „Geile Party“ die Stimmung etwas auf.

Einzug in die Villa nahe Santanyí

Am Samstag (25.2.) soll die letzte Folge ausgestrahlt werden, in der Mallorca-Kulisse vorkommt. Darin ist zu sehen, wie die weiter gekommenen Kandidaten des ersten Jury-Sets das Camp verlassen und gemeinsam in eine Villa nahe Santanyí einziehen. "Für gute Leistung gibt's natürlich was. Ihr werdet jetzt schöne Unterkünfte kriegen, wo ihr euch wohlfühlt. Denn Leistung muss belohnt werden", kündigt Juror Dieter Bohlen den Teilnehmern in der Folge an. Das zweite Jury-Set findet am Hafen des beliebten Badeorts Colònia de Sant Jordi statt.

Hier erfahren die Teilnehmer, wer von ihnen den nächsten Recall-Schritt geschafft hat und nach Thailand weiterfliegen darf.

Rückkehr von Dieter Bohlen zur Jubiläumsstaffel

Mallorca-Liebhaber Dieter Bohlen kehrt in diesem Jahr nach einjähriger Abstinenz bei "DSDS" in die Jury zurück. Insgesamt 18 Staffeln lang saß Bohlen, der einen Teil des Jahres im Südwesten der Insel verbringt, hinter dem Jury-Pult. Lediglich 2022 setzte er nach seinem Rauswurf durch RTL aus, Florian Silbereisen sprang ein. Bohlen und seine Schlagfertigkeit sind sozusagen das Aushängeschild der Sendung.

Auf Mallorca wurde während einer Woche im Oktober 2022 für die Jubiläumsstaffel gedreht. Gedreht wurde das Format zwar vorab auch schon einmal auf der Insel (Auslands-Recalls). Anlässlich der Jubiläumsstaffel wurde der Deutschland-Recall in diesem Jahr aber erstmals nach Mallorca verlegt. Von hier aus geht es für die Kandidaten und die Jury in die eigentlichen "Auslands-Recalls" nach Thailand.