Zuckerwatte, Autoscooter und Achterbahn locken das zerstreuungswillige Volk wieder auf das Veranstaltungsgelände Son Fusteret: Am Freitag (24.2.) wird Mallorcas traditioneller Jahrmarkt "Fira del Ram" eröffnet. Bis zum 16. April warten dann täglich rund 170 Fahrgeschäfte und Stände auf Besucher aller Altersklassen.

Unter den Freizeit-, Spiel- und Gastronomieangeboten für die ganze Familie, die in Windeseile aufgebaut wurden, sticht das riesige Riesenrad mit Panoramablick auf die Stadt heraus. Die Achterbahn "Ratón", die nur etwas für Mutige ist und im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit dabei war, wird es auch diesmal wieder geben. Weitere Attraktionen tragen vielversprechende Namen wie "V", "Vikingo" oder "Extreme". Wer weniger den Adrenalinkick sucht oder mit Kindern auf den Rummel geht, findet aber auch eine große Auswahl an ruhigeren Fahrgeschäften.

Fira del Ram 2023: Zwei neue Attraktionen

Zwei neue Highlights gibt es in diesem Jahr: Die Attraktion "Rocket" ist ein 60 Meter hoher Turm mit fünf "Raketen", in denen die Wagemutigsten an Gurten in der Luft schweben können. Bei "Magic Cut" müssen die Besucher ein Seil durchschneiden, um ein riesiges Kuscheltier zu erhalten.

In diesem Jahr sollen die Anlagen drei Tage lang ohne Lärm betrieben werden, damit auch Menschen mit Autismus den Rummel genießen können. Der Verband der kleinen und mittleren Unternehmen, Pimem, wird die Termine dazu bald bekannt geben.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Fira del Ram kann vom 24. Februar bis 16. April zu folgenden Zeiten besucht werden:

Montag bis Donnerstag von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Freitag von 16.30 Uhr bis 1 Uhr

Samstag und an Vortagen von Feiertagen von 11 bis 1 Uhr

Sonntag und Feiertag von 11 bis 23.30 Uhr

Das sind die Preise

Die Tickets für die Fahrgeschäfte kosten in der Regel zwischen 3 und 5 Euro. Wer 2-für-1-Gutscheine ergattert hat, kann diese nur von Montag bis Freitag einlösen.

So kommen Sie hin

Wer mit dem Auto zum Festgelände von Son Fusteret kommt, kann sein Fahrzeug auf einem der beiden Parkplätze auf dem Gelände abstellen.

Jahrmarktbesucher, die sich für die öffentlichen Verkehrsmittel entscheiden, können die Fira del Ram mit dem Bus der Linie 10 (Sa Indioteria) erreichen, der direkt vor dem Messegelände hält, oder mit der Metro bis zur Haltestelle Son Fuster Vell fahren. /bro