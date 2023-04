DJ Aaron fasste es mit diesem Satz zusammen: "Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, im Bierkönig zu arbeiten." Bereits einen Tag vor dem offiziellen Opening war der Partytempel an der Schinkenstraße am Mittwoch prall gefüllt gewesen.

Als Lokalmatador Peter Wackel am Donnerstagnachmittag (20.4.) dann als erster Künstler für die offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten die Bühne betrat, passte niemand mehr hinein in das Lokal, das für 4.400 Menschen ausgelegt ist. Angestiegene Preise stören nicht Der Ballermann ist stark in die Saison gestartet. Dass es erst Mitte April ist und die Preise allgemein stark gestiegen sind, scheint viele nicht daran zu hindern, an die Playa de Palma zu fahren. Im Gegenteil, wären nicht die noch frühlingshaft milden Temperaturen, könnte man meinen, es wäre Sommer. Die Schinkenstraße war rappelvoll, im Bamboleo gegenüber des Bierkönigs herrschte Einlassstopp. Auch im Megapark, so hört man von jenen, die am Donnerstag da waren, war kaum noch ein Platz frei. Und das, obwohl das Opening dort erst kommende Woche stattfindet. Viele Hotels an der Playa de Palma sind ausgebucht, etwa das Hotel Obelisco. Bei den Unternehmern an der Playa herrscht zu Saisonbeginn absolute Zufriedenheit. Das Programm für das Opening Das Opening im Bierkönig findet traditionell Ende April statt. Vier Tage lang treten Stars und Sternchen des Partytempels an der Schinkenstraße auf. Zu den Highlights in diesem Jahr gehören neben Peter Wackel auch Mia Julia, Julian Sommer, Tim Toupet, Tobee, Frenzy, die Zipfelbuben, Kreisligalegende sowie "Layla"- Sänger Schürze auf. Am Freitag und Samstag beginnen die Shows um 16 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Angesichts des großen Andrangs am ersten Veranstaltungstag dürfte es empfehlenswert sein, mit ausreichend Vorlauf im Bierkönig zu sein. Der Eintritt ist frei.