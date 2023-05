Es war ein kurzer Abschied: Keine zwei Monate nachdem Ikke Hüftgold im MZ-Interview erklärt hat, Mallorca als Künstler künftig den Rücken zu kehren, feiert der Partysänger sein Comeback am Ballermann. Matthias Distel, wie der 46-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, wird in der Nacht auf Donnerstag (4.5.) gegen 1 Uhr im Oberbayern auftreten. Das bestätigte er der MZ.

Bierkönig verweigerte Abschiedskonzert

"Ich habe 180 Auftritte geplant, aber keinen einzigen auf der Insel. Ich habe mit Mallorca abgeschlossen. Ich habe bei dem Thema einen inneren Frieden gefunden. Theoretisch stehe ich noch beim Bierkönig unter Vertrag. Die wollen mich aber nicht mehr", sagte er Anfang März. "Regelmäßige Auftritte im Bierkönig möchte ich gar nicht mehr haben. Ich wünsche mir aber ein Abschiedskonzert. Das wurde mir bislang verwehrt. Dass früher der Druck zu groß war, kann ich verstehen. Mittlerweile könnte man es wagen."

Nun Comeback statt Abschied

Im Bierkönig selbst bekommt er nun keinen Auftritt, dafür aber im kleinen Bruder, dem Oberbayern. Wie Hüftgold der MZ erzählt, soll es aber kein Abschiedskonzert, sondern eine Rückkehr sein. "Es ist mein Comeback im Oberbayern, wo ich 2017 meine letzten Konzerte an der Playa de Palma hatte", so der Sänger. "Es ist erstmal ein Konzert. Alles, was danach kommt, gehen wir entspannt an."

Keine neue Bierpyramide

Ikke Hüftgold war mit seiner markanten Perücke jahrelang einer der bekanntesten Ballermann-Sänger, der aber auch für die meisten Eklats sorgte. Neben seinen Texten, die oftmals ironisch die eher hässliche Seite der Partymeile gefeiert haben, organisierte der Musiker unter anderen eine Freibier-Aktion am Strand, die letztlich für seinen Rauswurf im Bierkönig 2017 sorgte.

"Eine Bierdosen-Aktion ist diesmal nicht geplant. Höchstens Bembel (ein Apfelwein-Getränk, Anm. d. Red.). Spaß beiseite. So etwas mache ich natürlich nicht. Es muss nicht direkt wieder Ärger geben, wenn ich zurück auf der Insel bin."

Dass Ikke Hüftgold überhaupt Zeit für die Mallorca-Rückkehr hat, liegt auch an der gescheiterten Qualifikation für den Eurovision Song Contest, der in der kommenden Woche ausgetragen wird. Das "Lied mit gutem Text", mit dem er sich beworben hat, will er allerdings nicht an der Playa de Palma performen.