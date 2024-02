Auf Mallorca haben 46 Mitglieder eines Schützenvereins aus Hamm dieser Tage zusammen 1.330 Gläser bestellt. Eine innovative Idee ist es nicht: Die Mitglieder des Schützenvereins Lerche-Rottum-Derne sind nicht die ersten Kampftrinker, die ausgezogen sind, um auf Mallorca einen "Bierrekord", gar einen "Weltrekord" aufzustellen. Vom Versuch der 46 Jungs aus Hamm in der Nähe von Dortmund, die mit dieser Mission am 3. Februar das "Deutsche Eck" an der Playa de Palma aufsuchten, berichtete die Online-Zeitung des Westfälischen Anzeigers.

Ein Video auf YouTube, das (Stand 12.2.) fast 3.000 Aufrufe hat, dokumentiert den Ehrgeiz der Jungen Kompanie des Schützenvereins. Denn in der Vergangenheit war bei so manchem Bierrekord-Versuch zwar eine eindrucksvolle Menge bestellt worden, doch die Betreiber schütteten am Ende literweise Bier weg, weil es nicht getrunken wurde. "Wir haben uns gedacht: Wir machen den Rekord nicht nur der meisten Bestellungen. Sondern alles, was wir bestellen, trinken wir auch", stellt Enrico Wurian zu Beginn des Videos klar. Rechnung von 2.793 Euro Auch wollten die Rekordanwärter darauf verzichten, nur um des Fotos willen alles auf einmal zu bestellen - denn schales Bier schmeckt bekanntlich nicht. Offenbar war die Strategie war erfolgreich: Die Truppe in ihren grünen T-Shirts schaffte tatsächlich 1.330 Gläser Krombacher (0,2 Liter) zwischen 11 und 19.04 Uhr. Am Ende des Videos ist der Kassenbon mit einer Rechnung von 2.793 Euro zu sehen - allerdings sind auf dem Zettel nur 333 Gläser angegeben, offenbar aus technischen Gründen. Das Deutsche Ecke dürfte sich jedenfalls über den Umsatz freuen. Zuletzt hatte im Juli 2023 ein deutsches Fußballteam einen Rekordversuch aufgestellt und 1.111 Biergläser im Bierkönig bestellt. Auch das Bamboleo ist ein beliebter Schauplatz für die recht häufig zu beobachtenden Aktionen am Ballermann. Dort liegt der Hausrekord bei 3.600 Kölsch, die ein Karnevalsverein an einem Tag getrunken hatte - allerdings, ebenso wie nun der Schützenverein aus Hamm, peu a peu und nicht alles auf einmal. /bro