Wie so üblich macht der Bierkönig auch in diesem Jahr bis zur letzten Sekunde ein Geheimnis aus dem Programm für das große Saison-Opening. Nun hat der Partytempel an der Schinkenstraße für die ganz Neugierigen zumindest erste Künstler bekanntgegeben, die beim diesmal fünftägigen Eröffnungszeremoniell von Mittwoch (17.4.) bis Sonntag auf der Bühne stehen werden.

Diese Musiker sind beim Bierkönig-Opening 2024 dabei

Mia Julia

Peter Wackel

Julian Sommer

Tim Toupet

Carolina

Tobee

Schürze

Nancy Franck

Kreisligalegende

Malin Brown

Frenzy

Rick Arena

Der Zipfelbube

Andi Kiss

Rumbombe

Malle Anja

Asphalt Anton

Sabbotage

Jürgen Milski

Dorfrocker

Specktakel

Marry

Wann welcher Künstler bei dem vom Bierkönig als "Party-Marathon" ausgerufenen Opening auftritt, war am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt.

Neues bei Mia Julia

Neuigkeiten gibt es in diesem Jahr aber dennoch schon jetzt – bei dem wohl größten Star, den der Bierkönig aufzuweisen hat. Nach Informationen der "Bild-Zeitung" wird Mia Julia nicht mehr am Sonntagnachmittag um 17 Uhr auftreten. Stattdessen bekommt sie nun einen Slot am Donnerstag um 20 Uhr.

Openings auf Mallorca

Um ein richtiges Opening handelt es sich bei der fünftägigen Veranstaltung im Bierkönig nicht. Der Partytempel hat das ganze Jahr über geöffnet. Vielmehr soll mit der mehrtägigen Party offiziell die Saison eingeleitet werden. Ende Oktober gibt es dann auch traditionell ein Saison-Closing.

Der größte Konkurrent, der Megapark, der bereits seit März geöffnet hat, zieht einige Tage später nach. Dort wird vom 25. bis 28. April das volle Partyprogramm aufgefahren. Dies macht sich auch in den Hotelpreisen bemerkbar. Wie die MZ kürzlich berichtete, steigen die Zimmerpreise für eine Nacht in dem Zeitraum in manchen Gästehäusern auf bis zu 1.400 Euro an. Der Grund dafür: Man sei völlig ausgebucht, hieß es auf Nachfrage bei einem der Hotels. /pss