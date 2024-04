1.400 Euro für eine Nacht im Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca: Liegt es am Megapark-Opening?

Die Hotelpreise auf Mallorca treiben momentan sonderliche Blüten. Auf der einen Seite gibt es jetzt unmittelbar nach den Osterfeiertagen auf der Insel nahezu unglaubliche Pauschalreiseangebote mit enormen Schnäppchen. So berichtet der MZ eine deutsche Urlauberin aus der Nähe von Stuttgart, dass sie für eine Reise vom 3. bis zum 9. April samt Flug und Übernachtung mit Frühstücksbuffet in einem modernen Drei-Sterne-Hotel an der Playa de Palma gerade einmal 460 Euro bezahlt hat. Auf der anderen Seite schießen die Preise in den kommenden Wochen teilweise in schwindelerregende Höhen.

So bekommt man auf der Buchungsplattform Booking für die Übernachtungen an den Wochenenden 12. bis 14. April, 19. bis 21. April und 26. bis 28. April teilweise vierstellige Preise für eine Übernachtung für zwei Personen angezeigt. So beispielsweise im Vier-Sterne-Hotel MLL Mediterranean Bay in Arenal, einem Adults-Only-Haus. Hier müssen Reisende laut booking.com für einen Aufenthalt vom 12. auf den 13. April 1.411 Euro für zwei Personen in einem Doppelzimmer mit Frühstück hinblättern.

MLL gleich mehrfach betroffen

Die Nacht darauf sowie die folgenden Wochenenden wird es nur unwesentlich günstiger: 1.341 Euro werden dann fällig. Damit kostet das MLL Mediterranean Bay, bei dem es sich nicht um ein Luxushotel handelt, deutlich mehr als die Fünf-Sterne-Unterkunft Cap Rocat.

Aber warum ist das so? "Das Hotel ist zu diesen Zeitpunkten komplett ausgebucht. Wir können Zimmer nur noch neu vergeben, wenn Stornierungen hereinkommen", erklärt ein Mitarbeiter der Rezeption der MZ. Und MLL hat dieses Luxusproblem nicht nur im Mediterranean Bay.

Auch in anderen Hotels über 1.000 Euro pro Nacht

Selbst die Drei-Sterne-Häuser MLL Palma Bay Club Resort und MLL Caribbean Bay verlangen beispielsweise für die Nacht vom 19. auf den 20. April über 1.000 Euro für ein Doppelzimmer. 1.279 Euro sind es im Palma Bay, 1.280 Euro im Caribbean Bay. Und Booking weist jeweils darauf hin, dass nur noch ein Zimmer zu diesem Preis verfügbar ist.

Daneben gibt es noch weitere Hotels, die ähnliche Preise für die Wochenenden im April aufrufen. So etwa das AC Hotel Ciutat de Palma by Marriott. Hier ist vor allem die Nacht vom 27. auf den 28. April offenbar bereits ausgebucht und mit einem Preis von 1.997 Euro für ein Standardzimmer kaum erschwinglich. In anderen Hotels sind einzelne Zimmerkategorien offenbar vergriffen, so dass auch hier deutlich über 1.000 Euro für eine bestimmte Kategorie bezahlt werden müssen. Andere Räume kosten dann oft nur zwischen 200 und 300 Euro.

Dass es am letzten April-Wochenende etwas voller auf der Insel werden dürfte, hat mehrere Gründe. Zum einen steht das viertägige Megapark-Opening an der Playa de Palma an. Zum anderen findet aber auch die Radrundfahrt Mallorca 312 statt, zu der neben vielen der rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vielen Fällen die Familien der Sportler auf die Insel kommen.

