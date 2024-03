Umbau des Paseo Marítimo in Palma: Lassen in neun Monaten alle plötzlich das Auto stehen?

Bauarbeiten am Paseo Maritimo in Palma / DM

Der Umbau des Paseo Marítimo in einen Boulevard, eine 3,5 Kilometer lange Strecke mit breiten Bürgersteigen und Grünflächen, die für Fußgänger und nicht für Autos gedacht ist, basiert auf der Annahme eines Wunders – dass die Stadt mit heute 423.000 Einwohnern den Verkehr auf dieser Straße auf das Niveau von 1970 reduzieren kann, als Palma nur 230.000 Einwohner hatte und der Paseo Marítimo noch zwei Fahrspuren in jede Richtung . So wie auch nach seiner Fertigstellung Ende des Jahres, wenn die von dem ibizenkischen Architekten Elías Torres entworfene Umgestaltung nach einer Investition von 43 Millionen Euro abgeschlossen sein soll.

Dies wird sich auf den Rest der Stadt auswirken, wenn nicht innerhalb von neun Monaten die Hälfte der Einwohner beschließt, ihr Auto stehen zu lassen und sich zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Motorroller oder den öffentlichen Verkehrsmitteln in Palma fortzubewegen, was zwar wünschenswert wäre, aber in so kurzer Zeit nicht möglich erscheint.

Wie sich Palmas Promenade "Paseo Marítimo" im Laufe der Zeit verändert hat / DM

Exponentielles Wachstum

Angesichts des exponentiellen Wachstums des Hafens in den vergangenen 50 Jahren, vor allem in den Bereichen Yachten und Kreuzfahrtschiffe, und der Zunahme der Anwohner am Paseo Marítimo sowie auch in den angrenzenden Stadtteilen Son Armadams, El Terreno, Bonanova und Gènova scheint dies nicht machbar. Zudem nimmt die Uferstraße auch einen großen Teil des Verkehrs von der Schnellstraße nach Andratx auf.

Da der Paseo Marítimo auf zwei Fahrspuren in jede Richtung reduziert wird, verlagert sich der unvermeidliche Kollaps zur Hauptverkehrszeit auf Joan Miró und von dort auf den Innenstadtring sowie auf die Ringautobahn und ihre Ausfahrten, insbesondere Gènova. Ende des Jahres wird der Paseo Marítimo die dringend benötigte Umgestaltung abschließen. Aber wenn kein Wunder geschieht, wird er auch zum Flaschenhals der Stadt werden, der die zentralen Verkehrsflüsse mangels Alternativen unterbricht.